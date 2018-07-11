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11 Temmuz 2018 16:22

7 yıl boyunca mücadele ettiği hastalığından kurtuldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da yaşayan ve omurga eğriliği hastalığıyla 7 yıldır mücadele eden 17 yaşındaki Oktay Gümüş, ameliyatla sağlığına kavuştu.

7 yıl boyunca mücadele ettiği hastalığından kurtuldu

11 Temmuz 2018 16:22


7 yıldır ’Skolyoz’ adı verilen omurga eğriliği hastalığı ile mücadele eden 17 yaşındaki Okay Gümüş, Liv Hospital Samsun Hastanesinde geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu. Liv Hospital Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş’ın gerçekleştirdiği ameliyat sayesinde gencin omurga yapısı düzeltilerek sağlıklı hale getirildi.


Skolyoz Hastalığı’nın doğuştan oluşabileceği gibi sonradan da vücutta ortaya çıkabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Opr. Dr. Ulaş, "Skolyoz ön arka planda omurganın S ya da C şeklinde ve beraberinde dönüklük olmasıdır. Skolyoz hastalarında bu olağan dışı eğrilik nedeniyle omuz asimetrisi, kaburga kamburluğu, gövde kayması ve bel kavsi eğriliği de olabilir. Skolyoz hastalığı en çok ergenlik döneminde özellikle kız çocuklarında 12–14 yaş arasında boy uzama döneminde görülüyor. Ayrıca bu hastalığı bulunan kişilerde yürüme ve oturma problemleri nefes darlığı olabiliyor. Bu hastalık ayrıca ilerleyen dönemlerde yetişkinlerde de olabiliyor. 17 yaşındaki Oktay Gümüş Ayvacık’tan tedavi için geldi. 3,5 saatlik bir ameliyat sonrası omurgası düzeltildi" dedi.



"Kimse bu ameliyatı yapmaya cesaret edemedi"


Ameliyatla eski sağlığına kavuşan Gümüş, "7 yıldır, 10 yaşımdan beri çok büyük sıkıntılar çektim. Gitmediğim doktor, hastane kalmadı. Kimse bu ameliyatı yapmaya cesaret edemedi. En sonunda Liv Hospital Samsun’da doktorum Ali Kemal Ulaş’a geldim. Ali Kemal hocam ekibiyle beraber bu ameliyatı yaptı ve sağlığıma kavuştum. Minnettarım" diye konuştu.




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