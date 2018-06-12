70 bini aşkın İlkadımlı ’Komşu İftarları’nda buluştu

Komşu İftarları programının bu yıl için sonuncusu gerçekleştirildi. Reşadiye Mahallesi sakinlerinin bir araya geldiği Gönül Sofrası’nda iftar öncesi alana gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalle sakinlerini selamlayarak taleplerini dinledi. Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirilen Komşu İftarları’nda 70 bini aşkın İlkadımlıyla bir araya geldiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bu akşam Ramazan boyunca binlerce hemşehrimizle buluşmamıza vesile olan Komşu İftarlarımızın bu yıl için sonuncusunu Reşadiye Mahallemizin sakinleri ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Orucumuzu açmak için suyumuzu paylaştığımız, metrelerce uzanan iftar soframızda dertleştiğimiz, sohbetler ettiğimiz ve en önemlisi kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz gönül sofralarımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime şahsım ve İlkadım Belediyemiz adına yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

İlkadım ailesi aynı sofrayı paylaştı

Konuşmasına belediye personeline teşekkür ederek devam eden Başkan Erdoğan Tok, "İlkadımlı kardeşlerimizin mutluluğu için tüm belediyemiz çalışanları ile bir aile ortamında çalışarak birlik ve beraberliği kendi içimizden başlatıyor ve tüm İlkadım’da bu birlikteliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel iftar sofralarını kurmak ve sizlerle aynı masada olabilmek için Ramazan ayı boyunca mesai mefhumu düşünmeden metrelerce uzanan iftar sofralarımızı kurduk. Her günün sonunda siz değerli İlkadımlılarla gönül soframızı paylaşarak tüm yorgunluğumuzu unutmuş olduk. Ramazan ayı boyunca bu sofralarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.