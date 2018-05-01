71 yaşındaki baba ile oğlu uyuşturucudan adliyeye sevk edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Ayhan K.’nın (49) Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 3 paket halinde 8,92 gram satışa hazır bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçti. Ayhan K.’nın babası Ahmet K. (71), ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Baba ve oğul savcının talimatı doğrultusunda "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorgulamaları tamamlanan Ayhan K. ve Ahmet K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba ve oğul adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.