750 metre uzunluğunda dev iftar sofrası

İlkadım Belediyesi tarafından Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde organize edilen Komşu İftarları, gönül sohbetleri ve Kur’an ziyafeti programları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Her akşam farklı bir mahallede kurulan Komşu İftarları ve farklı camilerde organize edilen gönül sohbetleri ve Kur’an ziyafeti programları ile vatandaşlar Ramazan ayını manevi ikliminde yaşıyor.

“Hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor”

Şehir dışında bulunması nedeniyle programa katılamayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un vatandaşlara selamını İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Erol Köroğlu iletti. Tüm masaları gezerek hoş geldiniz dileklerini sunan Başkan Yardımcısı Erol Köroğlu, “750 metre uzunluğundaki bu dev iftar sofrasında sizleri selamlamaktan ve Başkanımız Erdoğan Tok’un selamlarını iletmekten sonsuz mutluluk duydum. İlkadım Belediyesi olarak Başkanımız öncülüğünde her zaman sizlere daha iyi hizmetler sunmak adına canla başla çalışıyoruz. Bundan sonrada projelerimiz ve hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

Canlı bağlantı ile İlkadımlılara seslendi

İftar programına katılamamasının üzüntüsünü dile getirerek dev ekrandan canlı bağlantı ile İlkadımlılara seslenen Başkan Erdoğan Tok, “Şu an canlı bağlantı ile size seslenirken aranızda olamamamın üzüntüsünü yaşıyorum. Ama uzun zamandır sizlerle kurduğumuz gönül bağı nedeniyle kalbim her zaman sizlerin yanında. Ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu güzel iftar sofrasında oruçlarını açan bütün İlkadımlı kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlayarak Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu iftarlar kardeşliğimizin simgesi”

Ardından bu güzel ve samimi buluşma ortamını tahsis eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, “Bu akşam çok güzel bir sohbet ortamında sizlerle olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Her kesimden insanın bir sofrada olması kardeşliğimizin, birliğimizin bir simgesi. İlkadımlı kardeşlerimizin gösterdikleri ilgiye ve teveccühe teşekkür ederim” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği Komşu İftarı programına İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Erol Köroğlu, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gönül Sohbetleri ve Kur’an ziyafeti

Her akşam farklı bir camide Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak düzenlenen Gönül Sohbetleri ve Kur’an Ziyafetleri kapsamında Kalem Kaya Camisi’nde, Ataköy Ömer Duruk Camisi İmam Hatibi Adem Karabey, eşsiz bir Kur’an ziyafeti verdi. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, lokma tatlısı ve çay ikramının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

“Başkanımızın yüreği her daim sizinle”

Şehir dışında bulunması nedeniyle programa katılamayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un vatandaşlara selamını ileten İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, “Sayın Başkanımız burada yok belki ama inanın yüreği her daim sizinle. Bizler de kendisi burada yokken selamını iletmemizi söyledi. Bizler de sizlere Başkanımızın selamlarını getirdik. Kendilerinin sizlere çok selamı var. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.