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07 Ocak 2017 10:19

8 asırlık camide hayrete düşüren özellik

8 asırlık camide hayrete düşüren özellik

07 Ocak 2017 10:19

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan 8 asırlık tarihi ahşap caminin tek bir çivi bile kullanılmadan yapılması görenleri hayrete düşürüyor. 1206 yılında yapıldığı belirlenen Göğceli Camii (Çivisiz Camii), 8 asrı aşkın süredir dimdik ayakta durarak yıllara meydan okuyor.
Günümüzde dayanıklı olduğu iddia edilen yapıların kısa ömürlü olmasına karşın, 811 yıl önce çivi kullanılmadan, ahşaptan yapılan Göğceli Camii varlığını sürdürüyor. Müslümanların yüzyıllardır ibadet ettiği cami, ahşaptan yapılmasına rağmen yüzlerce devletten daha eski bir yapı olma özelliği taşıyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen cami, birçok medeniyete ve savaşlara tanıklık etti. Selçuklu ve Osmanlı’yı geride bırakan cami, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına merdiven dayadı.
Turistlerin ilgisini çeken cami, çivi kullanılmadan yapılmasının yanı sıra yapım sırasında yapının çeşitli yerlerine konan şifreleri ile de dikkat çekiyor. Çivisiz Cami’nin kim tarafından yapıldığı tam bilinmiyor. Çivisiz Cami’nin, gezici irşat ekibi ya da Selçuklular tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.
Göğceli Camii’nin hemen önünde garipler mezarlığı bulunuyor. Buradaki mezar taşlarında yapılan incelemede en eski kabrin 300 yıllık olduğu tespit edildi. Caminin hemen yan tarafında tarihi bir su kuyusu bulunuyor.

"Kurt boğazı’ tekniğiyle yığma olarak yapıldı"
Üç yıldır Çivisiz Cami’de imamlık yapan Ahmet Özköse, "Bu caminin burada olması 8 asır önce Müslümanların burada olduğunun en büyük delilidir. Camimiz Selçuklu eseridir. Caminin yapılışında çivi kullanılmamıştır. Köşelerden tahtaların birbirine geçirilerek ’kurt boğazı’ denilen teknikle yığma olarak yapılmıştır. Camimiz mezarlığın ortasında sessiz huzurlu bir yerdedir. Çok fazla ziyaretçisi var. Geçtiğimiz yıllarda restorasyondan geçmişti. Fakat önümüzdeki zamanda yeni bir restorasyona gireceği söyleniyor" dedi.



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