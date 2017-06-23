83 yaşındaki dededen duygulandıran teşekkür

İlkadım Belediyesi Fen İşleri tarafından ilçenin birçok noktasında aynı anda yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Yaz ayına birçok noktada yapılması planlanan yol ve kaldırım çalışmalarıyla başlayan İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kıran Mahallesi’nde 1,260 ton sıcak asfalt döküldü. Yaklaşık 1 kilometrelik bir yol asfaltla kaplandı. Kıran Mahallesi’nde yeni yollara kavuşan çevre sakinleri İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a ve çalışma ekibine teşekkür etti.

Başkan Tok çalışmaları yerinde inceledi

Kıran Mahallesi’nde İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tok, “152 bin 28 kilometrekareye sahip ilçemizin her bir köşesinde vatandaşımıza hizmetimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. İlkadım’ın gelecek 50 yılını dev projelerle planlarken temel belediyecilik hizmetlerine de devam ediyoruz. Uzun zamandır hizmet göremeyen birçok noktaya kısa sürede hızlı bir şekilde hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Kıran Mahallemizde şehrin yüksek kesimlere kayması nedeniyle hızla gelişen mahallelerimizden biri oldu. İlkadım Belediyesi olarak sıcak asfalt, renkli kaldırım ve bunun gibi çevre düzenlemelerini en hızlı ve modern şekilde hemşerilerimize buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Duygulandıran teşekkür

Kıran Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tok mahalle sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılaştı. Mahallelilerin taleplerini dinlerken 83 yaşında olduğunu belirten bir vatandaşın “83 yıldır aynı mahallede yaşıyorum ve ilk kez mahallemizde ayaklarım asfalt yola basmış oldu. Allah sizden razı olsun” sözleri üzerine Başkan Tok duygulu anlar yaşarken “Yaptığımız hizmetlerle bu duaları alarak hemşehrilerime bu mutluluğu yaşatmak en büyük gururumuz” ifadelerini kullandı.