Samsun'da, Obezite ve Metabolik Cerrahi Bölümü Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel tarafından ameliyat edilen Mustafa Kayar, 9 ayda 27 kilo verdi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi, "Tip 2 diyabet (Şeker) ve obezitenin esiri olamayın tedavi olun" çağrısıyla sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından insanların tedavi imkanı sunuyor. Makedonyalı ünlü sanatçı "Big Mama" lakaplı Besiana Kasami de burada tedavi olmuştu.

Tip 2 diyabet genetik zeminde genellikle obezite ve fiziksel inaktiviteye bağlı olarak görüldüğünü belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Obezite ve Metabolik Cerrahi Bölümü Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel, "Hastalığın temelinde genetik olarak yatkın kişilerde yaşam tarzı ile tetiklenen insülin direnci ve zamanla azalan insülin sekresyon azalması söz konusudur. Tip 2 diyabet, 45 yaşından büyük şişman kişilerde daha yaygındır. Tip 2 diyabet tedavisinde ilk hedef kan şekeri düzeyleri normale döndürülerek septomların iyileştirilmesidir. Ameliyatlar sadece tip 2 diyabet hastalarına uygulanmakta. Bu ameliyatları yapabilmemiz için insülin üretimi mevcut olmalı. Tip 2 diyabette insülin üretimi vardır fakat vücut kullanamaz. Biz bu ameliyatlarla vücudun kendi ürettiği insülini kullanmasına yardımcı oluyoruz. Bu tedavi sonrası zamanla ardından yapılan takibin ardından kişideki kilo sorunu da düzene girmiş oluyor" dedi.

"Görenler şaşırıyor"

9 ay sonra ise kendisindeki değişimi görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini dile getiren Mustafa Kayar isimli hasta ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2012 yılından beri şeker hastasıyım. Tansiyonum ve kolesterolüm vardı. Hastalığımdan dolayı aşırı yemek yiyordum sürekli yeme isteğim vardı. Şekerden dolayı günde 4 doz insülin kullanıyordum. Ama şimdi şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibiyim. Bütün yaşantım değişti. Hayata bakış açım değişti. Burada ameliyat oldun bitti gibi bir durum yok. Doktorumuz ve ekibi ile bir aile gibi olduk. 7-24 kendilerine ulaşıyor bilgi alıyorum, onlarda benim durumum hakkında sürekli bilgi alıyor ve ilgileniyorlar. Bu anlamda doktorum Kerim hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.