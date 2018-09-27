9 ülkeden 18 ressam Vezirköprü'yü çizecek

Samsun'un Vezirköprü ilçesini, 9 ülkeden 18 ressam resmedecek.

Vezirköprü ilçesinde "2. Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan arasındaki eğitim ve sosyal etkinlikler işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda ilk olarak 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında organize edilen Vezirköprü 2. Sanat Çlıştayı'na 9 ülkeden 18 ressam katıldı. Türkiye, Özbekistan, Litvanya, Bulgaristan, Hakasya, Gürcistan, Sibirya, Kırgızistan, Başkurdistan ve Hindistan'dan katılan 18 ressam Vezirköprü'nün doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini resmedecek. Etkinlik 6 gün sürecek ve sonunda resimler sergilenecek.

Çalıştay, Kırgizistan'dan katılan Syuynbekovich'in kara kalemle Başkan Edis'in portresini çizmesiyle başladı.