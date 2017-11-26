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26 Kasım 2017 16:51

9 yaşındaki çocuk tüfekle kazara 5 yaşındaki amcasının kızını vurdu

Samsun’da 9 yaşındaki çocuk, tüfekle kazara 5 yaşındaki amcasının kızını kafasından vurarak ölümüne sebep oldu.

9 yaşındaki çocuk tüfekle kazara 5 yaşındaki amcasının kızını vurdu

26 Kasım 2017 16:51


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hilaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde ikamet eden ilkokul 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki E.A., aynı apartmanda oturan 5 yaşındaki amcasının kızı Ceylin Nazlı A. ile birlikte dedeleri Mithat A.’nın Hilaltepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Çocuklar, buradan da dedeleri ile birlikte Yayla Mahallesi’ndeki düğüne gitmek istedi. Aynı mahallede oturan C.Y., dede Mithat A. ile daha sonra ava gitmek için otomatik av tüfeğini ve av köpeklerini yanına aldı. C.Y. köpekleri minibüse bindirirken av tüfeğini minibüsün yanına dayadı. E.A., tüfeği alıp amcasının kızı Ceylin Nazlı A.’ya doğrulttuğu sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar küçük kızın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acil serviste görevli Dr. Metehan Yılman, acı haberi ölen kızın kızın babası Sezgin A.’ya verirken sarılıp babayı teselli etmeye çalıştı. Acılı aile ve yakınları ölüm haberini alınca hastanede gözyaşlarına boğuldu.


Olay sonrası ailesiyle birlikte hastaneye gelen E.A. adlı erkek çocuğu ise ifadesine başvurulmak üzere babası ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olaydan dolayı üzüntü yaşayan tüfeğin sahibi C.Y. ise, "Tüfeğin emniyet tetiği kapalıydı" diye konuştu. C.Y. de, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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