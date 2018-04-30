98. yıla 98 fidan

yılı anısına “98 Fidan Projesi” kapsamında 98 fidan dikildi.

İlçenin Akören Mahallesi Akören İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlandı. Vezirköprü Tema Vakfı İlçe Temsilcisi Selahattin Şen proje ve etkinlik hakkında bilgi vererek fidanların adliye personeli tarafından satın alındığını, projenin adliye personelinin, Orman İşletme Müdürlüğü’nün ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile gerçekleştiğini söyledi. Şen, “İnsanlığa faydalı olmanın en kolay yolu fidan dikmektir. Bu fidanlar umut olarak yeşerecektir. Bugün diktiğimiz fidanlar ileride tüm insanlara, hayvanlara ve doğaya faydası olacaktır. Gölgesiyle serinletecek, gövdesiyle erozyona karşı koruyacaktır” dedi.

Selahattin Şen Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan’a, Adalet Komisyonu Başkanı Melih Cöhce’ye, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefa’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Uzun’a, Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak’a, Akçay Orman İşletme Şefi Hasan Açık’a, Mahalle Muhtarı Erol Coşar’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Fidan için okul bahçelerinin seçilmesi anlamlı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Uzun fidan dikme ve ağaçlandırma konusunda eğitim kurumlarının bahçelerine öncelik verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü aslan adliye personelinin katkıları ile çok anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden çok mutlu olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliği ile gerçekleşmesinin proje farklı bir anlam kattığını ifade etti. İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner bu anlamlı etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, okul bahçelerinde ve şehit mezarına dikilen fidanların büyük anlam taşıdığını kaydetti. Konuşmaların ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık’ın kabri başında Kur’an okunarak fidan dikildi. Başsavcı Şükrü Arslan ve Kaymakam Yunus Emre Altıner’in fidan dikme gayretleri gözden kaçmadı. Fidan dikme etkinliğinin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Protokol şehit ailesini ziyaret etti. Satın alınan 100 adet fidanın 8 adedinin kabri Akören Mahallesi’nde olan 2016 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık’ın mezarı çevresine, 15 adet fidanın Öğürlü Ortaokulu’na, 10 adedinin Ayşe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, 10 adedinin Bahçekonak İlkokulu’na ve 57 adedinin ise Akören İlk ve Ortaokulu bahçesine dikildiği belirtildi.

Etkinliğe ayrıca Ağır Ceza Reisi Melih Cöhce, Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, hakimler, savcılar, eğitimciler, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, adliye personeli, Orman İşletme Müdürlüğü şefleri ve vatandaşlar ile şehit yakınları katıldı.