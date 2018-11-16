AB Büyükelçisi Erasmus+ Bilgi Günü'ne katıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erasmus Koordinatörleri Bilgi Günü Etkinliği, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla bir otelde gerçekleşti. Berger, toplantının ardından OMÜ'yü ziyaret etti.

Bilgi Günü'nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, “Üniversitemizdeki öğretim üyelerinin temel misyonlarından birisi de eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bu tarz proje hazırlıklarını gerçekleştirmektir. Hazırladığımız projeler sonucunda Erasmus ofisinin bütçesi 300 bin avrodan 1 milyon 500 bin avroya çıktı. Çok önemli bir yol kat ettik. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Kültürlerarası etkileşim dünyada iyiliğe hizmet edecek”

Düzenlenen etkinliğin, Erasmus Koordinatörlüğünün, Erasmus faaliyetlerine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “2001'de üniversitemizde 3 kişiyle başlayan bu programdan şu güne kadar 1700 kişi yararlanmış. Bu sayının önemli bir kısmı öğrenci, diğer kısmı ise çalışanlarımızdan oluşmaktadır. Ancak Erasmus'la üniversitemize gelenlerin sayısı daha düşük. Bu rakam yaklaşık 500 kişiye ancak ulaşmış. Biz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın diğer ülke üniversitelerinde bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu ziyaretler bilgi ve görgülerinin artışını sağlamakta ve kültürel etkileşme fırsatı oluşturmaktadır. Dünya kötülerden çok çekti ve iyilere ihtiyaç var. Bu nedenle bu birlikteliklerin ve ziyaretlerin iyiliğe hizmet edecek sonuçlar doğuracağına inanıyorum” diye konuştu.

“Uluslararası etkileşimi sağlayacak iyi imkânlarımızı var”

Konuk büyükelçiye OMÜ ile ilgili verileri paylaşan Rektör Bilgiç, “57 bini bulan öğrencimizin 5 binden fazlası uluslararası öğrencilerden oluşuyor. 109 ülkeden öğrenci, üniversitemizde eğitim görüyor. Dolayısıyla bu öğrencilerle gereken etkileşimi sağlayacak ortam üniversitemizde mevcut” şeklinde konuştu.

Rektör Bilgiç'in açılış konuşmasının ardından Büyükelçi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Erasmus+: Avrupa'da yaşamak ve çalışmak için yeni fırsatlar” adlı sunumunu gerçekleştirdi.

“Erasmus+ programında bilginin yaygınlaştırılması büyük bir önem taşıyor”

Berger, “Erasmus plus programına katılanların sayısının bu kadar yüksek olduğunu görmek memnuniyet verici. Anladığım kadarıyla Erasmus konusunda zaten düzenli olarak toplantılar gerçekleştiriyorsunuz. Bunun için de size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bu program hakkında bilginin yaygınlaştırılması büyük bir önem taşıyor. Erasmus programının yanında Avrupa açısından sembolik birkaç husus daha var. UEFA, Eurovision şarkı yarışması ve Interrail adı verilen demiryolu sistemi. Bu etkinliklerle Türkiye'de kendi üstüne düşen bir rolü uyguluyor. Bütün bu programların ortak bir yönü var. O da genç insanlar için çok çekici programlar olmaları. AB uygulamakta olduğu programların en başarılı programların başında Erasmus plus geliyor. Bu programla birlikte birçok Türk öğrenci eğitim sebebiyle Avrupa'ya gidiyor. Aynı zamanda Avrupa'daki öğrenciler de eğitim için Türkiye'ye geliyor. Erasmus'a katılan öğrencilerin sayısının giderek artması gerektiğini düşünüyorum. Erasmus'un kapsamına bakıldığında eskiye nazaran bütçe ve proje anlamında daha geniş bir yelpazeye yayıldı” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Bilgiç ve Büyükelçi Berger karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak sohbet ettiler.

Görüşmede Rektör Bilgiç, Büyükelçi Berger'e en son İstanbul'da yapılan Uluslararası Erasmus+ toplantısının gelecek yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Samsun'da yapılması için davette bulundu. Büyükelçi Berger ise bu konu hakkında Ulusal Ajans ile görüşeceğini ifade etti.

Etkinlik, Erasmus+ Kurum Koordinatörü Emine Bol Yazıcı'nın katılımcılara: Erasmus'a Genel Bakış Açısı ve Yenilikler, Yeni Erasmus Projeleri, Stratejik Ortaklıklar, Yüksek Öğretimde Kapasite Geliştirme, Gençlik Projeleri ve Spor konularında atölye çalışmalarıyla devam etti.

Berger, OMÜ'yü yakından tanıdı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'i de makamında ziyaret etti. Ziyarete Büyükelçi Berger'in eşi Marilena Berger de eşlik ederken, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından ağırlanan Delegasyon Başkanı Berger ve beraberindekiler, yaptıkları görüşmede yürütülen çalışmalar ve sürdürülen projeler hakkında verilen bilgilerle OMÜ'yü daha yakından tanıdılar.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran'ın da hazır bulunduğu ziyarette Rektör Bilgiç, genel olarak OMÜ'yü konuklarına tanıtırken üniversite-sanayi-sektör iş birliği ve bu anlamda öğrencilere sundukları sahada uygulama imkânları, akademik ve bilimsel çalışmalarda alınan mesafe, Erasmus programına dönük yapılan çalışmalar, OMÜ'nün uluslararasılaşma girişimleri, kampüsün sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, öğrencilerin beslenme ve barınma imkânları ve birçok konuda Büyükelçi Berger ve beraberindekileri bilgilendirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise AB olarak eğitime büyük önem verdiklerini ve Erasmus Değişim Programı ve diğer projelerin, bu anlamda var olan ilişkilere güç kattığına işaret ederek Türkiye'deki üniversiteleri ziyaret edip daha yakından tanımanın, bu sürece önemli yansımaları ve katkıları olacağını ifade etti.

Delegasyon Başkanı Berger, gösterilen konukseverlik ve ilgiden ötürü Rektör Bilgiç ve OMÜ ailesine şükranlarını sunup başarı dileklerini iletti. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Rektör Bilgiç ve Delegasyon Başkanı Berger ziyaret hatırası olarak karşılıklı hediye takdiminde bulundular.

Ziyaretin ardından Berger ve beraberindeki heyet kampüs turuna çıkarak OMÜ'yü keşfettiler.