Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 13:20

AB ve bakanlık yetkilileri Lojistik Merkezde

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Lojistik Merkezden sorumlu üyeleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerini Samsun Lojistik Merkezinde ağırladı.

AB ve bakanlık yetkilileri Lojistik Merkezde

26 Haziran 2018 13:20


Yakın zamanda hayata geçen Samsun Lojistik Merkezinde Avrupa Birliği’nden gelen lojistik merkezden sorumlu delegasyon üyeleri ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek merkezin değerlendirmesini yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Lojistik Merkezi’nin Samsun’un tarihine geçecek bir yatırım olduğuna dikkat çekti.


Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden birisinin Samsun’a kazandırılmasının Samsun’la birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Türkiye’nin yıllardır yükselen kalkınma hamlelerine Samsun’da gerçekleşen bu yatırım büyük katkı sağlayacak. Çok büyük bütçelerle hayata geçen Samsun Lojistik Merkezi Türkiye’nin her yanından gelen müşterilerine hizmet vermeye başladı. Ben bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Samsun’un ekonomik gelişimi için büyük önem arz eden merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Samsun Lojistik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç