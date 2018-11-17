AB'den en büyük pay Samsun'un

Avrupa Birliği(AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Samsun'un, Türkiye'de AB projelerinden en büyük payı alan şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Bunun en güzel örnekleri Lojistik Köy ve Uluslararası Akredite Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı projeleridir” dedi.

Büyükelçi Christian Berger, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Murzioğlu, oda tarihi ve kentin ekonomik yapısı hakkında Büyükelçi Berger'i bilgilendirdi. Samsun'un geçmişten gelen bir ticaret kültürüne sahip bir il olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, “Samsun, Karadeniz'in amiral gemisidir. Avrupa Birliği projeleri olsun, diğer projeler olsun Samsun ciddi manada proje kültürünü oluşturan bir ildir. Özellikle Lojistik Köy Projesi, Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı AB hibeli çok önemli projelerdir. Bu projelerin bir başka özelliği de birlikte hareket ederek, ortaklık kültürüyle yapılmış olmasıdır. Üye olmazsak bile Avrupa Birliği, dış ticarette en önemli partnerimiz durumundadır. Avrupa ile etle tırnak gibiyiz. Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusuyla dünyanın en büyük 17'nci ekonomisine sahip. İnşallah yakın gelecekte genç nüfusumuzla birlikte dünyada daha iyi bir yere geleceğiz. Şehrin tüm dinamikleriyle kentimizin potansiyellerini iyi kullanarak gerek Avrupa Birliği süreci, gerekse Türkiye'nin kalkınma hamlesindeki rolüne kavuşması için yoğun bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk iş dünyası AB standartlarını ve normlarını yakaladı

Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçi Brristian Berger ise, "Samsun, Türkiye'de Avrupa Birliği projelerinden en büyük payı alan şehir. Bunun en güzel örnekleri Lojistik Köy ve Uluslararası Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı projeleri. Ortak proje çalışmalarımızın bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inanıyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa ile Türkiye etle tırnak gibi. İlerlemiyor görünen bir sürece rağmen devam eden bir süreç de var. Türk şirketleri ve işletmeleri AB uyum sürecine iyi bir şekilde entegre olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği standartlarını yakından takip ediyorsunuz. Türk şirketleri ve Türk iş dünyası AB standartları ve normlarını yakalamış durumdadır. Türkiye AB'den yapılan ticarette beşinci önemli ortak. Öte yandan da Türkiye'deki ihracatın yüzde 50'si AB'ye gidiyor. Yabancı doğrudan yatırımın 3'te 2'si de AB'den Türkiye'ye geliyor. Böylelikle sadece Türkiye'deki işiniz değil, ihracatınızın da giderek daha iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Katılım çok yakın bir zamanda olmasa da devam eden süreç her iki tarafında faydasına olarak devam ediyor. Standartlar ve mevzuatlar açısından kaydedilen ilerleme itici bir güç olacak" diye konuştu.

AB Bilgi Merkezini ziyaret etti

Konuşmaların ardından Büyükelçi Berger, Samsun TSO çatısı altında yaklaşık 20 yıldan beri faaliyet gösteren Avrupa Bilgi Merkezini de ziyaret ederek, Koordinatör Esma Deniz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.