AB’den Samsun’a 15 milyon euroluk atık su tesisi hibesi

SASKİ Genel Kurulu 2017 yılının 3. Birleşiminin 1. Oturumu bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. SASKİ ve belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda SASKİ’nin 2017 yılına ait faaliyet, denetçi ve bilanço raporları okundu. Toplantıda faaliyetlerden bahseden SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, AB’den karşılıksız aldıkları 15 milyon euro hibe ile Çarşamba Atık Su Tesisi yapım işini gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Kimse bu hibenin çıkacağını düşünmüyordu”

Sürpriz hibe kararının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Demircioğlu, "Çarşamba Atık Su Arıtma Tesisi’nin 15 milyon euro karşılıksız hibe kredisini başarmış bulunuyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sonuç oldu. Hükümetimiz ile AB arasındaki siyasi gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda kimse bu hibenin gelebileceğini düşünmüyordu. Şu anda belge önümde. AB tarafından projeye, ’Hiçbir itirazımız yoktur’ yazısı önümde duruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bize gönderilen yazıda, ‘Öncelikle bu güzel haberi sizlere iletmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çarşamba Atık Su Projesi Operasyon Tanımlama Belgesi OİS için onay yazısı yani ‘itirazımız yoktur’ yazısı AB-Türkiye Delegasyonu tarafından başkanlığımıza faks ile iletilmiştir. Söz konusu paraflı Operasyon Tanımlama Belgesi OİS ve onay yazısı tarafınıza resmi yazıyla iletilmiştir’ yazıyor. 2,5 yıl süren ve delegasyonun tüm uzatmalarına rağmen projeyi başarıyla sonuçlandırdık. Şehrim ve belediyem adına çok mutlu oldum. Çarşamba’nın da bu şekilde halledilmesinin ardından geride kalan 3 atık su tesisimiz kalıyor. Bunlar Kavak, Ladik ve Salıpazarı. Bu ilçelerin projelerinin de ihale dosyaları hazırlanıyor. Çarşamba’nın da kredisi çıktığına göre önümüzdeki zamanda Samsun’un bütün ilçelerinin atık su arıtma tesisleri çalışmaya başlamış olacak” dedi.

Karşılıksız hibenin bu dönemde ilaç gibi geldiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, "SASKİ denince akla alt yapı çalışmaları, su ve kanalizasyon çalışmaları geliyor. Su ve kanalizasyon çalışmaları önemli ama bundan daha da önemlisi arıtmadır. Kanalizasyonu yapıyoruz tamam ama köyde veya ilçede bu atıkları topluyoruz, arıtmadıktan sonra daha çok çevresel kirlilikler oluşabiliyor. Dolayısıyla birçok ilçemizde artıma tesisin yapılmış olması çok önemli bir durum. Çarşamba’ya AB hibeli bu tesisin yapılacak olması da oldukça güzel bir haber oldu" diye konuştu.

Çarşamba’ya da atık su tesisinin yapılmasının ardından 17 ilçesi bulunan Samsun’da atık su tesisi bulunmayan ilçe olarak sadece Kavak, Ladik ve Salıpazarı kaldı. Bu ilçelerin atık su tesisi ihalelerinin de en kısa sürede yapılacağı belirtildi.