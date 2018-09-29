Acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı

İş Güvenliği Uzmanları Derneği(İSGDER) ve Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi iş birliği ile "Acil Durum Sempozyumu" düzenlendi.

MMO Samsun Şubesi Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumda alanında uzmanlar tarafından karşılaşılabilecek acil durumlar hakkında yapılması gerekenler hakkında sunumlar yapıldı.

Acil durumlara karşı önlemler alınması gerektiğini belirten İSGDER Samsun Şube Başkanı Yüksel Kurt, "İş yerlerinde acil durumlarla karşılaşıyoruz. Bunlar doğal afetler olabildiği gibi teknoloji kaynaklı iş kazaları da olabilir. Bunlar iş yerinde toplu ölümlere neden olabilir. İş yerinde tahribata neden olabilir. Alınacak tedbirlerle acil durumların ortadan kaldırılabilir. Ya da acil bir durum meydana geldiği zaman zararı azaltılmış olur. İş yeri sahipleri özellikle bir işe başlamadan önce risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Bu risk değerlendirmesini uzmanlar yapmalı. İş yerinin tasarım aşamasında, çalışma aşamasında hangi acil durumlarla karşılaşabilir? Şeklinde değerlendirmelerden sonra önlemler alınması gerekir" şeklinde konuştu.

İş güvenliği konusunda meydana gelen kazalarla ilgili örnekler veren İSGDER Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Cihan, "İş kazasında belki 1-2 kişi hayatını kaybediyor ama acil durumlarda ne yapacağımızı bilemiyoruz. İnsanlar karşılaştıkları acil olaylara karşı yanlış tutumlar içerisine girebiliyor. Önemsemediğimiz acil durumlar her şeyimizi etkileyebiliyor. Bu dördüncü programımız. Bunu Türkiye'nin her yerinde anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

"Acil durumlarla karşılaşma sıklığımız ortada"

Acil durumun önemine vurgu yapan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "Samsun'a baktığınızda kuzey Anadolu'nun akaryakıt ve otogaz depolama ve dağıtım merkezlerini bünyesinde barındırıyor. Rusya'dan ithal ettiğimiz doğalgazın kuzeydeki giriş noktası. Birçok endüstriyel tesisini içinde barındırıyor. Doğalgaz hatlarının üstünde yaşanılan bir yer. Bu durumları göz önünde bulundurduğunuzda acil durumlarla karşılaşma sıklığımız ortada. Burada nelere dikkat edilmesi gerektiği, nelerin yapılması gerektiği konusunda bu konudaki uzmanların bilgi aktarımı yapması gerekir. Bu sempozyum bu noktada büyük önem taşıyor. MMO olarak bu tarz etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve İSGDER Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Cihan karşılıklı plaket takdiminde bulundular. 6 başlıkta 8 sunum yapılacak sempozyum, 2 oturum şeklinde gerçekleşecek.