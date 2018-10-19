Ada bilim dalı başkanı, rektörü tehditten gözaltına alındı

Dr. İdris Koçak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i tehdit edip hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İdris Koçak'ın kendisine hakarette bulunup tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Prof. Dr. İdris Koçak, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi Samsun Emniyet Müdürlüğünde geçiren Koçak, bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren İdris Koçak adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İdris Koçak, cuma günleri haftada bir evine yakın polis merkezine imza atmak şartıyla mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.