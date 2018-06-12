Adet sancısını azaltmanın yolları

Dr. Seher Sarı, adet sancısını doğal yöntemlerle azaltma yolları hakkında bilgi verdi.

Liv Hospital Samsun Kadın Sağlığı Kliniğinden Opr. Dr. Seher Sarı, “Adet sancıları birçoğunuzun günlük yaşantısını etkileyen önemli bir problem olup neredeyse her ay bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Kramp şeklinde gelen bu ağrıları karında veya belde hissedersiniz ve hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Doktorunuz olarak bu krampları ‘dismenore’ olarak tanımlarız” dedi.

Dr. Seher Sarı, adet sancısının sebebi hakkında, “Menstrüel Kramplar (adet sancıları), rahimdeki kasılmalar veya bir kas olan rahim nedeniyle olur. Adet döngüsünüz sırasında çok güçlü bir şekilde kasılırsa, yakındaki kan damarlarına baskı yapabilir. Bu kısaca uterusa giden oksijen kaynağını keser. Bu oksijen eksikliği, acı ve kramplarına neden olur” açıklamasında bulundu.

Ağrı ve krampları hafifletmek ve başa çıkmak için neler yapılabileceğinden bahseden Dr. Seher Sarı, “Hafif menstrüel kramplarınız varsa bazı ağrı kesiciler yardımcı olabilmektedir (Kullanmanıza engel olabilecek sağlık probleminiz yoksa ve doktorunuzun uygun gördüğü dozlarda). En iyi rahatlama için, ilaçları kanama veya kramp başlar başlamaz almalısınız. Sıcak uygulama her zaman iyi gelecektir. Sıcak bir duş veya sıcak havlular, sıcak su torbalarından faydalanabilirsiniz. Mutluluk hormonu olan endorfinin ağrı kesici etkisi olduğunu biliyoruz ve adet dönemlerinde mutlu olmak için çikolatalı tatlılarda çareyi aramak yerine yürüyüş, yüzme, pilates gibi sporlarla bunu sağlayıp vücudunuzu mutlu edip ağrıları azaltabilirsiniz. Doğadan gelen ilaçlardan faydalanıp; papatya, civanperçemi, sarı kantaron, nane, adaçayı, aslan perçemi, safran, maydanoz suyundan tüketebilirsiniz. Hem ödem atmaya hem de kas kramplarını önlemeye yarayan bu çayları rahatlıkla içebilirsiniz. Uyku düzeni sağlamak önemlidir; bu yüzden uyku kaçırıcı kafein gibi ürünlerden uzak durmalısınız. Ayrıca alkol ve tütün ürünlerinden de uzak durmalısınız. Nefes egzersizleri ile vücudunuzu rahatlatabilirsiniz. Karnınıza ve sırtınıza masajlar yapıp daha yoğun bir gevşeme sağlayabilirsiniz. Tüm bunlarla ağrılarınız hala dayanılmaz ise doktorunuza bir kez daha başvurup nedeninin araştırılmasını sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

Sekonder dismenore

Sarı, “Primer dismenore, kramplarınızın adet döngünüze bağlı olduğu anlamına gelir. Sekonder dismenore, üreme organlarınızda kramplarına neden olan bir sorununuz varsa doktorunuzun kullanabileceği bir terimdir. Birkaç durum buna sebep olabilir: Endometriozis, uterusun (endometriyum) kapladığı dokunun uterus dışında bulunduğu bir durumdur. Pelvik inflamatuar hastalık (PID), rahim içinde başlayan ve diğer üreme organlarına yayılabilen bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Rahmin alt kısmı olan serviksin daralması (daralma), menopoz sonrası östrojen eksikliğinin yanı sıra skarlaşmadan da kaynaklanabilir. Uterusun iç duvarı fibroidlere (büyüme) sahip olabilir” dedi.

Doktor ile ne zaman iletişime geçilmesi gerektiğinden bahseden Seher Sarı, “Şiddetli veya olağandışı adet krampları veya 2-3 günden fazla süren kramplarınız varsa, doktorunuza söyleyin. Menstrüel kramplar, nedeni ne olursa olsun tedavi edilebilir, bu yüzden kontrol altına almak önemlidir. Eğer kramplarınız sizin döneminizden kaynaklanmazsa, doğru tedaviyi bulmak için detaylı bir muayeneye ihtiyacınız olabilir” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.