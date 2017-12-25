Adıgüzel Sokak’ta güzel uygulama

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından ilginç bir yönteme başvuruldu. Adı gibi kuralları da güzel olan Adıgüzel Sokak’ta, mahalle muhtarlığınca gelen şikayetler üzerine yüksek sesle konuşmak yasaklandı. Özellikle gençlerin toplanarak mahalle sakinlerini rahatsız ettiği yönündeki iddialara sessiz kalmayan mahalle muhtarı Filiz Kavalcı, çareyi tabelalı uyarı sistemlerinde buldu. Adıgüzel Sokak’taki her köşe başına tabela astıran Filiz Kavalcı, yüksek sesle konuşan ve köşe başlarında toplanan gençleri bu yöntemle caydırdı. Sokaklara asılan tabelada ise “Adıgüzel Sokak üzerinde yüksek sesle konuşulmaması ve köşe başlarında beklenmemesi rica olunur. Aksi takdirde çevreye rahatsızlıktan emniyet birimlerine haber verilecektir” şeklinde uyarı yazısı yer alıyor.

"Vatandaşlarımız bu uygulamadan memnun”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, “18 yıldır bu mahallede görev yapıyorum ve Samsun’un ilk bayan muhtarıyım. Vatandaşlarımıza 4 dönemdir hizmet veriyoruz. Adıgüzel diye bir sokağımız var. Bu sokak üzerinde insanlarımızı uyarmak adına bir uygulama başlattık. Yüksek sesle konuşmamaları adına bir tabela astık. Bu bölge okul ve dershane bölgesi olduğu için öğrencilerin yoğunlukla kullandığı bir yer. Bu gençlerimizi uyarmak adına böyle bir yazı astık. Bulduğumuz bu yöntemin de iyi sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Bu sokakta genelde yaşlı kesim oturmakta. Vatandaşların düşünmesi gerekir. Sonuçta bu evlerde hasta olabilir, çocuklar uyuyor olabilir. Düşünceli olmak lazım. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan gayet memnun” dedi.

Mahalle sakinleri de muhtarlık tarafından yapılan bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.