Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 09:45

Adıgüzel Sokak’ta güzel uygulama

Samsun’un en eski yerleşim yerlerinden olan Ulugazi Mahallesi’ndeki bir sokakta, yüksek sesle konuşmak ve köşe başlarında beklemek yasak.

Adıgüzel Sokak’ta güzel uygulama

25 Aralık 2017 09:45


Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi Muhtarlığı tarafından ilginç bir yönteme başvuruldu. Adı gibi kuralları da güzel olan Adıgüzel Sokak’ta, mahalle muhtarlığınca gelen şikayetler üzerine yüksek sesle konuşmak yasaklandı. Özellikle gençlerin toplanarak mahalle sakinlerini rahatsız ettiği yönündeki iddialara sessiz kalmayan mahalle muhtarı Filiz Kavalcı, çareyi tabelalı uyarı sistemlerinde buldu. Adıgüzel Sokak’taki her köşe başına tabela astıran Filiz Kavalcı, yüksek sesle konuşan ve köşe başlarında toplanan gençleri bu yöntemle caydırdı. Sokaklara asılan tabelada ise “Adıgüzel Sokak üzerinde yüksek sesle konuşulmaması ve köşe başlarında beklenmemesi rica olunur. Aksi takdirde çevreye rahatsızlıktan emniyet birimlerine haber verilecektir” şeklinde uyarı yazısı yer alıyor.



"Vatandaşlarımız bu uygulamadan memnun”


Konuyla ilgili açıklama yapan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, “18 yıldır bu mahallede görev yapıyorum ve Samsun’un ilk bayan muhtarıyım. Vatandaşlarımıza 4 dönemdir hizmet veriyoruz. Adıgüzel diye bir sokağımız var. Bu sokak üzerinde insanlarımızı uyarmak adına bir uygulama başlattık. Yüksek sesle konuşmamaları adına bir tabela astık. Bu bölge okul ve dershane bölgesi olduğu için öğrencilerin yoğunlukla kullandığı bir yer. Bu gençlerimizi uyarmak adına böyle bir yazı astık. Bulduğumuz bu yöntemin de iyi sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Bu sokakta genelde yaşlı kesim oturmakta. Vatandaşların düşünmesi gerekir. Sonuçta bu evlerde hasta olabilir, çocuklar uyuyor olabilir. Düşünceli olmak lazım. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan gayet memnun” dedi.


Mahalle sakinleri de muhtarlık tarafından yapılan bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç