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29 Haziran 2017 12:02

ADİM Samsun’u Türkiye’ye tanıtacak adımlar atıyor

Samsun halkının, sivil toplum örgütlerinin ve bürokrasinin büyük ilgisiyle 17 Mart 2017’de açılışı yapılan ve halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Arapça Dil Merkezi (ADİM), üniversite-şehir iş birliği kapsamında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

ADİM Samsun’u Türkiye’ye tanıtacak adımlar atıyor

29 Haziran 2017 12:02



Devlet üniversiteleri içinde ilk ve tek


Türkiye’de devlet üniversiteleri içerisinde ilk ve tek Arapça Dil Merkezi olma özelliğiyle ön plana çıkan ADİM, ilk olarak her düzeyde Arapça kursları düzenleyerek toplumda var olan ihtiyacı gidermeyi amaçlıyor. 3 Temmuz 2017’de başlaması planlanan kursların, 12 kişilik özel sınıflarda ana dili Arapça olan ve alanında deneyimli uzman kadrosuyla 80, 100 ve 120 saatlik kurlar şeklinde yapılacak. Bu nitelikleriyle ADİM, bir türlü çözülemeyen dil öğrenme sorununu kökten çözümleyecek bir donanıma sahiptir.



Geniş ölçekli hizmetler sunma hedefi


Gerek pratik konuşma gerek akademik yükselme gerekse klasik metin okuma gibi her türlü talebin karşılaması hedeflenen ADİM’in Samsun’a sunmayı hedeflediği hizmetler sadece bu eğitim faaliyetiyle de sınırlı değil. Daha sonraki aşamalarda geleneksel sanatları usta ellerden Samsun ile buluşturmaya da talip olan önümüzdeki dönemde Samsun halkının her düzeyde uğrak yerlerinden biri olmaya aday bir merkez olmayı hedefliyor.


OMÜ’den yapılan açıklamada, “ADİM, sadece Samsun’da değil; tüm Türkiye ölçeğinde ve hatta uluslararası anlamda katma değer üretmeyi amaçlayan adımlar da atmaktadır. Özellikle binlerce doları yurt dışı Arapça kurslarına yatıran imam hatipli gençlere hizmet ederek dolarların Türkiye’de kalması da merkezin amaçları arasında yer almaktadır. Orta Doğu’da yatırım yapan veya Orta Doğu sermayesini Türkiye’ye çekmeye çalışan iş dünyasının iletişim gücünü artırmak adına ADİM büyük bir fırsat olarak görülmektedir. ADİM ekonomik kaygılardan da öte Türkiye’nin gelecek yüzyılını şekillendirecek siyaset ve ekonomi politikalarına hizmet sunma misyonuyla çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır” denildi.




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