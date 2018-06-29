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29 Haziran 2018 17:02

ADİM’de dereceye giren öğrencilere Ürdün’de tam burslu Arapça kursu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arapça Dil Merkezinde (ADİM) Arapça öğrenen ve performansları ile ilk 10’a giren İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Rektör Prof.

ADİM’de dereceye giren öğrencilere Ürdün’de tam burslu Arapça kursu

29 Haziran 2018 17:02

Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.


Rektör Danışmanı ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yılmaz rehberliğinde Rektör Bilgiç ile bir araya gelen başarılı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Bilgiç’e ADİM’e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Öğrenciler Amman’da Arapçalarını geliştirecek


Görüşmede Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz, dereceye giren başarılı öğrencilerin; tam burslu olarak Ürdün’ün başkenti Amman’daki Tevasül Dil Merkezinde 2 ay sürecek Arapça dil kursuna katılacaklarına dikkat çekti. Rektör Danışmanı Yılmaz, ADİM olarak öncülük ettikleri bu organizasyonda destekleri ve katkıları için İslam Vakfı ve Tevasül Dil Merkezine şükranlarını sundu.


Rektör Bilgiç ise ADİM’in Arapça dil eğitiminde kalite çıtasını yukarılara taşıdığını vurgulayarak dereceye giren öğrencileri tebrik edip kendilerine başarılarının devamını diledi.


Ziyarete; İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Mehmet Akif Demir ile ADİM personeli Ayhan Benli de eşlik etti.




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