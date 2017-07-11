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11 Temmuz 2017 16:27

Adliyede kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Samsun’da adliyede görev yaparken kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Adliyede kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

11 Temmuz 2017 16:27


Olay, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi binasında 14 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir güvenlik şirketinde güvenlik görevlisi olan ve Samsun Bölge Adliyesinde görev yapan 2 çocuk babası 49 yayındaki Seçkin Pazarlı görev sırasında kalp krizi geçirdi. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Seçkin Pazarlı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Seçkin Pazarlı bugün İlyasköy Mahallesi’ndeki İlyasköy Camisi’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecek Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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