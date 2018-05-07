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07 Mayıs 2018 17:14

Adliyeye oynayarak gelen hırsızlar, tutuklanınca cezaevine de el sallayarak gitti

Samsun’da hırsızlık suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sanıklardan biri elleri birbirlerine kelepçeli halde adliyeye oynaya oynaya girdi ve tutuklanınca cezaevine kameraya el sallayarak gitti.

Adliyeye oynayarak gelen hırsızlar, tutuklanınca cezaevine de el sallayarak gitti

07 Mayıs 2018 17:14


Samsun’un Atakum ilçesinin Küçükkolpınar Mahallesi’nde FETÖ’den el konulan bir okul inşaatından alüminyum kapılar ve kablolar çalındı. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili Yasin Ç. (22), Mehmet Ö. (22) ve Ali P.’yi (27) çalıntı malı kamyonetten boşaltırken Tekkeköy ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Denizevleri Polis Merkezine teslim edilen 3 hırsızlık şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hırsızlık şüphelilerinden Yasin Ç., adliye önünde, "Hayaller Paris, yaşadım Somali, senin adın belli, mukali, mukali" diyerek popüler olan Roman türküsü söyleyip oynayarak adliyeye girdi.


Savcıya ifade veren 3 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Yasin Ç. ve Mehmet Ö.’nün tutuklanmasına karar verirken, Ali P.’yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tutuklanan Yasin Ç. ve Mehmet Ö.’nün adliye çıkışı cezaevine götürülürken kendilerini görüntüleyen kameraya el sallayarak "Paris’te görüşürüz" demeleri dikkat çekti.




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