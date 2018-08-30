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30 Ağustos 2018 10:49

Adnan Ölmez: “Türkiye için AR-GE merkezi kuruyoruz”

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, “Kurtuluşumuzun ve başarımızın en önemli alt yapısını oluşturacak unsurun, katma değeri yüksek olan ürünlere geçmek olduğuna inanıyoruz.

Adnan Ölmez: “Türkiye için AR-GE merkezi kuruyoruz”

30 Ağustos 2018 10:49

Bu nedenle Türkiye için AR-GE merkezi kuruyoruz” dedi.


Adnan Ölmez, Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yaşanan krizlerin soğukkanlı bir şekilde atlatılabileceğini ifade etti. Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Ölmez, “Biz de bu zorlukları herkes gibi yaşıyoruz. Daha önce de birçok krizler yaşadık. Krizler aynı zamanda yanında belirli ölçülerde fırsatları da getirir. Yani kriz zamanında daha çok kazanmaktan bahsetmiyorum. Krizlerde soğukkanlı olmayı becerebilenler, daha avantajlı durumda olurlar. Bizim de kriz konusunda tecrübe sahibi bir yapımız var. Bugünkü mevcut durumun neden böyle olduğuna dair yorum yapma gibi bir hakkımız yok. Ancak biz bugün ne yapacağımızla alakalı fikirler üretmeliyiz” diye konuştu.



“Türkiye için gerekli olan AR-GE merkezini kuruyoruz”


Son 3 yılda Borsan fabrikalarına büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Ölmez, “2 yıl önce İstanbul’da bulunan alüminyum fabrikamızı Samsun’a taşıdık. Devamında da led aydınlatma üretimine girdik ve bu fabrikamızı kurduk. Geçen yılın sonunda da İtalya’daki fabrikamızı Samsun’a taşıdık. Böylelikle Borsan, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde bakır fabrikası, alüminyum fabrikası, özel kablo üreten ve led aydınlatma üreten fabrika ile üretim faaliyetlerine devam ediyor. Tabii, yeni yaptığımız ürünler katma değeri fazla ürünler. Gerek ledli ürünler gerekse özel tasarım kablolar yüksek katma değeri olan ürünlerdir. Özellikle son yıllarda katma değeri yüksek olan ürünlere yöneldik. Şu anda fabrikalar düzenli bir şekilde çalışıyor ancak Türkiye içi satışlarında temkinli davranıyoruz. Hepinizin de bildiği gibi ham maddelerin büyük bölümü dolara bağlı olduğu için TL satışlarındaki satış sistemimizi güncelledik. Bu durumlarda zarar görmemek mümkün değil ancak biz en az kayıpla en başarılı bir şekilde bu süreçten çıkmak için gayret gösteriyoruz. Bizim yapmamız gereken de bu. Bu bakış açısıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu arada katma değeri yüksek ürünler üretirken önümüzdeki aylarda yeni bir AR-GE merkezi kuruyoruz. Bu merkezde gerek özel tasarım kablolarla alakalı gerekse led ürünlerle alakalı çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bu AR-GE merkezini kurmayı planlıyoruz. AR-GE merkezi Türkiye için çok önemli. Çünkü Türkiye’ye baktığımızda büyük sanayi kuruluşları içerisinde yüksek teknoloji üretimi yapan 9 tane üretici olduğunu görüyoruz. Bizim Türkiye olarak katma değeri yüksek ürünler üretmeye ihtiyacımız var. Onun için bundan sonra kurtuluşumuzun ve başarımızın en önemli alt yapısını oluşturacak unsurun katma değeri yüksek ürünlere geçmemiz olduğuna inanıyoruz. AR-GE merkezini de bu amaçla kuruyoruz” şeklinde konuştu.




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