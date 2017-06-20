Adrenalin tutkunlarının kalbi burada atıyor

Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi sahilinde 2011 yılında faaliyete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kayağı Merkezi (SUKAY), su kayağı tutkunlarının ilgi odağı oluyor. SUKAY’ın tadını çıkartan vatandaşlar, ayrıca Su Ada’da bulunan yüzme havuzu, aqua park, plaj voleybolu ve su aktiviteleriyle de keyifli vakit geçiriyor.

16’sı lisanslı toplamda 25 sporcusu bulunan SUKAY’da sporcular, sezon açılışına özel nefes kesen gösteriler gerçekleştirdiler. Tekli ve çiftli halde suda kayan sporcuların gösterisi nefes keserken, birbirlerinin üzerinden atlayarak yaptıkları gösteriler ise büyük beğeni topladı.

Tesis hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi SUKAY Tesis Müdürü Erdal Yavuz, “Bu sporu yapmak isteyen herkese eğitim veriyoruz. Malzemeleri de kendimiz veriyoruz. Tesisimize ilk defa kayak yapmak için gelen kişi bizden eğitim alarak 1 saat içerisinde kayak yapmaya başlayabilir. 1 saatlik eğitimin ilk 20 dakikası adaptasyon eğitimi, diğer sürede ise teknik eğitim veriliyor. Sonra da kayak yapabiliyorlar. İlk aşama kolay, en kolay kayma yöntemlerini öğretiyoruz. Ondan sonraki bordlarda ise kişinin kendi isteği ve yeteneğine göre süreç gelişiyor. Başka stillerde kaymak isteyen insanlara o borda özel hareket, malzeme ve stil eğitimi veriliyor. İnsanlar bu eğitimi 15 TL karşılığında alıyorlar. SUKAY yapmanın saati de 15 TL. Vatandaşlar eğitim bittikten sonra ayrıca eğitim ücreti ödemek zorunda değiller. Bu ücrete kullanacakları ekipmanların fiyatı da dahil. Hiç eğitimi olmayan birisi suya giremiyor. Ayrıca bu spora yapmak isteyen insanlarda yüzme bilme şartı da arıyoruz. İnsanlara can yeleği ve kask da veriyoruz ama yüzme bilmeyenlere bu sporu yaptırmıyoruz” dedi.

SUKAY’a olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Yavuz, “SUKAY öğrenen sayısı her yıl artıyor. Bu yıl ilginin daha fazla olacağını ümit ediyoruz. Sezonu açmış bulunuyoruz. Parkurumuz, uluslararası yarışmalara uygun bir parkurdur. Atlama rampaları ve eğitim parkurumuz var. Burası ayrıca Türkiye’de deniz üzerindeki ilk ve tek su kayağı tesisi olma özelliği taşıyor. Karadeniz’de de başka su kayağı merkezi yok. Bu sene tramvay hattı da tesisimize kadar uzatıldı. Artık üniversiteden veya Tekkeköy’den tramvaya binen kişiler tam tesisimizin önünde inebilecekler” diye konuştu.