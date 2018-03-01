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01 Mart 2018 10:20

AFAD’da ders

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, ilkokul çağındaki çocuklara “Afet Bilinci” eğitimi veriliyor.

AFAD’da ders

01 Mart 2018 10:20


Samsun’da AFAD tarafından afet eğitimleri kapsamında, Samsun’daki ilkokul öğrencilerine hemen hemen her gün “Afet Bilinci” eğitimi veriliyor. Toplumu bilinçlendirmek adına sürdürdükleri eğitimlere 2018 yılında da devam eden AFAD, 1 ay içerisinde toplam bin çocuğa eğitim verdi.


AFAD binasına giden öğrencilere yetkililer tarafından ilk olarak afet bilinci kültürü aşılanıyor. Ardından ise afetle mücadelede temel eğitimler anlatılıyor. Depremlerde enkaz altında kalan vatandaşların bulunmaları için köpek eğitimlerini sürdüren AFAD ekibi, çocuklara eğitimli köpekler ile de gösteri sundu.


Hedeflerinin tüm çocuklara afet bilincini aşılamak olduğunu belirten AFAD Sosyal Çalışmacı Ahmet Turunç, “İlimizde meydana gelmesi muhtemel afetlerle ilgili öğrencilerimizi bilgilendirerek onlara eğitimler veriyoruz. 1 ay içerisinde yaklaşık bin öğrencimizi burada ağırladık. Onlara afetlerin yanı sıra AFAD’ın ne iş yaptığı konusunda da bilgiler veriyoruz. Ardından ise daha önceden belirlenmiş olan eğitim istasyonlarına onları götürerek kullandığımız ekipman ve aletleri gösteriyoruz. Bu aletlerin ne işe yaradığını anlatıyoruz. Özellikle 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bu eğitimlerimize hız vererek yoğunlaştık” dedi.




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