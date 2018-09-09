Afanlı Projesi, Atakum’a nefes aldıracak

13 dönümlük alan üzerinde gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Taşçı, 450 adet ağaç fidanı ile çevre düzenlemesi gerçekleştirdiklerini, derenin iki yakasına yerleştirilen toplam 30 kamelya, ahşap köprüler ve kafeterya ile rekreasyon alanının Atakum’un önemli cazibe merkezlerinden birisi olacağını söyledi.

Her yönüyle beğeni toplayacak bir çalışmayı daha Atakumlularla buluşturacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Afanlı Deresi üzerinde sürdürdükleri rekreasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlara bilgi verdi. Çalışmalara Afanlı Deresi’nin güvenli bir hale getirilmesiyle başlandığını dile getiren Başkan Taşçı, "İlçemizin ana damarlarından birisi olan Afanlı Deresi’nin hem daha güvenli hem de görsel olarak daha güzel bir hale getirilmesi gerekiyordu. Bu anlamda, 55’te 55 proje sözümüz içerisinde yer alan Akarsu rekreasyon projemize hız kattık. Derenin güvenli bir hale getirilmesinin ardından, bir yandan iki yakasında yeşillikler içerisinde sosyal alanlar oluştururken, kafeterya, çocuk oyun alanları ve dere üzerinde kurduğumuz ahşap köprülerle, vatandaşlarımızın ilgi odağı olacak bir alan oluşturduk" şeklinde konuştu.

Atakum’a nefes aldıracak bir alanı daha şehrin en merkezi konumlarından birinde hayata geçirdiklerini belirten Başkanı İshak Taşçı, "Afanlı Deresi rekreasyon projemizi 13 dönümlük alan üzerinde gerçekleştiriyoruz. Derenin iki yakasına toplamda 450 adet ağaç fidanı dikerek vatandaşlarımızın yeşillikler içerisinde güzel vakit geçirmesini amaçladık. Alana inşa ettiğimiz kafeterya, yerleştirdiğimiz 30 adet kamelya, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu ve ahşap köprülerle, Atakum’un cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Atakent’te İsmet İnönü Bulvarı ile Cağaloğlu Bulvarı arasında, açılışını kısa bir süre önce gerçekleştirdiğimiz Aqua Park’ın hemen yanında hizmete girecek olan Afanlı Deresi rekreasyon projemizin çalışmalarında sona yaklaştık. En geç Ekim ayının başlarında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız bu önemli cazibe merkezinin şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.