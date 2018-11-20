Afrin'de gurur tabloları

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan ve 18 Mart'ta sona eren Zeytin Dalı Operasyonu ile teröristlerden temizlenen Afrin'e Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini göndermeyi sürdürüyor.

Geçen hafta Samsun'dan gönderilen Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri, Afrin bölgesinde Cinderesi ve Raju'da evleri, iş yerleri ve araçları süslemeye devam ediyor. Bölgede görev yapan Mehmetçik'in yanı sıra ÖSO mensupları ve bölge halkı, Samsun Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği bayrak ve posterlere büyük ilgi gösteriyor.

Afrin'de Türk bayrağı ve Erdoğan sevgisi

Türkiye'nin gücünü bir kez daha dünyaya gösterme fırsatını bulduğu Afrin'e bayrak ve poster gönderme kampanyasına devam ettiklerini açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Türkiye bu operasyon ile bir kez daha dosta düşmana, sınırlarımızda bir terörist devlet kurulmasına izin vermeyeceğini gösterdi. Ordumuz bizleri bir kere daha gururlandırdı. Bu kapsamda bölgeye gönderdiğimiz bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın posterlerine, özellikle Türkmen soydaşlarımızın büyük ilgi göstermesi, bizleri ayrıca sevindirdi" dedi.

“Ne kadar gurur duysak az”

Türkiye olarak dünyada 'mazlumların umudu' olmaya devam edeceklerini de vurgulayan Başkan Zihni Şahin, "Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda ilk adımın atıldığı Samsunumuzun 'yerli ve milli anlayışa sahip Büyükşehir Belediyesi, üzerine düşen görevi yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Dünyanın gözünün çevrildiği Afrin'de Samsunumuzdan gönderilen anlı şanlı bayraklarımızın dalgalanıyor olması, evlerin, araçların dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle donatılıyor olması, ne kadar anlamlı bir çalışmaya imza attığımızın da bir göstergesi. Ne kadar gurur duysak azdır" ifadelerini kullandı.