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11 Mayıs 2018 17:14

Afrin’e giden özel harekatçılar yuvaya döndü

‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan özel hareket polisleri vukuatsız olarak yuvaya döndü.

Afrin’e giden özel harekatçılar yuvaya döndü

11 Mayıs 2018 17:14


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 44 tam teçhizatlı özel harekat personeli 22 Şubat tarihi itibariyle Suriye’nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere geçici olarak görevlendirilmişti.


Zeytin Dalı Harekatı’na katılan özel harekatçılar 10 Mayıs tarihi itibariyle görevlerini tamamladı. Özel harekatçılar, Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğüne vukuatsız olarak intikal etti. Polisler; İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, yardımcıları, şube müdürleri ve yakınlarının katılımlarıyla Mehter Marşı ile karşılandı. Özel harekatçılar, Kur’an-ı Kerim okunması, kurban kesimi ve duanın ardından evlerine uğurlandı.




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