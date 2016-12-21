Ağabeyini öldüren gence 16 yıl 8 ay hapis

Samsun’da ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç yargılandığı mahkeme tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde 12 Eylül’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A. (29), tartıştığı ağabeyi İdris A.’yı (33) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan İdris A., kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Emrah A.’yı yakalayarak gözaltına aldı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Emrah A. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Emrah A., ağabeyine zarar vermek istemediğini ifade ederek pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Emrah A.’yı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.