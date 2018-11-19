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Ağaca çarpan otomobil şaha kalktı:1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde ağaca çarpan bir otomobil şaha kalktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ağaca çarpan bir otomobil şaha kalktı. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Alpaslan Mahallesi Ebulfez Elçibeyz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke istikametine seyir halinde olan Kenan Asan (38) yönetimindeki 55 SK 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun kenarında bulunan bir evin bahçe koruma tel örgülerini yıkarak bahçedeki ağaca çarptı. Ağaca çarpan araç şaha kalktı. Mahalle sakinleri tarafından kaza 112 ve polise bildirildi.


Dik duran araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan otomobil sürücüsü, 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis ekiplerince otomobile bağlanan iple çekilip düzeltildi. Otomobil daha sonra çekiciyle kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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