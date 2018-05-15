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15 Mayıs 2018 15:50

AGD’den İsrail’e tepki

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi, İsrail’in Kudüs’te yaptığı olayları kınadı.

AGD’den İsrail’e tepki

15 Mayıs 2018 15:50


AGD Samsun Şubesi Kudüs’te İsrail’in Müslümanlara yaptığı uygulamaları protesto etti. Öğle namazını müteakip Site Camisi avlusunda toplanan grup, gıyabi cenaze namazının ardından pankart açıp sloganlar atarak İsrail’e tepki gösterdi.


Grup adına basın açıklamasını okuyan AGD İlkadım İlçe Başkanı Ömer Faruk Karaman, “Mübarek günleri kana bulamak Siyonist aklın vazgeçilmezi oldu. Irkçı emperyalizm bu mübarek günleri yine kana buladı. Bugün işgalci İsrail yine Filistin’de katliam yapıyor. 50’den fazla şehidimiz 2000’in üzerinde yaralımız var. Seçildiği günden beri, aynen önceki ABD başkanları gibi, dünyanın baş belası olan Trump küstahlıklarına devam ediyor. Bugün 15 Mayıs. İşgalci İsrail’in sözde bağımsızlığının ilanının 70. yıl dönümü. Katil ABD ve işgalci İsrail bu sözde bağımsızlığın 70. yılını Müslüman kanı dökerek kutlama kararı almışlar. Şimdi bu şeytani kararın gereğini yapıyorlar” dedi.


Grup basın açıklamasından sonra dağıldı.




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