Özelleştirmeden bu yana modern şebeke anlayışıyla, kaliteli ve sürekli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için dijitalleşme yolunda pek çok proje hayata geçiren YEDAŞ, Türk mühendis ekibi ile geliştirdiği AGİS ile dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Bu sayede son kullanıcıya giden elektriğin durumunu merkezi sistemden anlık izlenebilir hale getirdi. Enerji kesintileri, kullanıcı bildirimine gerek kalmadan tespit edilerek erken müdahale ile daha kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Türk mühendislerin geliştirdiği AGİS dünyaya örnek oluyor

3 milyondan fazla kullanıcının yaşadığı Samsun, Çorum, Ordu, Sinop, Amasya il ve ilçelerine elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, elektrik dağıtım şebekesini yenileme ve güçlendirmenin yanı sıra uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla da izleme sistemlerinde geliştirmeler yapıyor. Profesyonel kadrosu ile elektrik dağıtım sektöründe pek çok ilke imza atan YEDAŞ, kendi mühendisleri ile dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan AGİS'i geliştirdi. Dağıtım bölgesindeki dağıtım trafoları ve bunlara bağlı çıkış kollarında yaklaşık 125 bin noktanın takip edilebileceği bir alt yapı kurdu. Alçak gerilim şebekesinin izlenebildiği AGİS, ideal OSOS'u (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) içinde barındıran bir yapıya sahip olmakla birlikte aydınlatma sistemi yönetimine de imkan tanıyor. Sisteme entegre ettiği dağıtım trafolarından şebekenin akım, gerilim, güç gibi parametrelerini, gerçek zamanlı izleyerek daha kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyor. Güvenlik için büyük önem taşıyan aydınlatma sistemlerinden 13 bin 500 noktayı ana izleme merkezinden kontrol etmek amacıyla sistemi tasarladı ve devreye alınan noktaları yönetmeye başladı. Tüketim değerlerinin uzaktan takip edilmesiyle lokal aydınlatma arızalarını da anlık tespit edebilecek. Yıllık 55 bin kwh üzerinde tüketimi olan 5 bin müşteriyi sisteme dahil ederek 40 bin km2'lik alanda toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ını tüketim noktasından gerçek zamanlı takip etmek için alt yapısını kurdu. Bu sistemin, 2019 yılı içerisinde 6 bin 100 noktaya yaygınlaştırılması ve toplam enerji tüketiminin yüzde 45'inin tüketim noktasından takip edilmesi hedefleniyor.

AGİS'ten alınan bilgilerle tedarik sürekliliğini artıracak yatırımlar yapılacak

Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hizmet veren YEDAŞ, şebekede elektriğin kullanıcıya ulaştığı son noktayı takibi ile bu hedef doğrultusunda bir adım daha ileri gidiyor. Faaliyete başladığı günden bu yana şebeke, teknoloji ve AR-GE çalışmaları ile doğa olayları, şebeke unsurlarının işletme ömrünün tükenmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ve arızaları en aza indirmeyi hedefliyor. Şebekede farklı nedenlerle yaşanan değişiklikleri analiz ederek önleyici bakım ve yatırım planlarını hayata geçirmeyi amaçlıyor.