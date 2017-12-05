Ağız yaralarının nedenleri

Fikret Kaya, bağışıklık sisteminin baskılanması ve beslenme bozuklukları ya da uygunsuz diyetin ağız yaralanmalarının başlıca sebeplerinden olduğunu söyledi.

Ağız yaralarından hemen hemen herkes muzdariptir. Ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde meydana gelen ve kişinin yemek yemesine, içmesine, konuşmasına engel olabilmektedir. İnsanların neredeyse hayatının bir döneminde ağız yaraları görülmektedir. Sarı ya da beyaz renkli olabilen bu ağız yaraları 1-2 mm kadar derinliğinde görülmektedir. Yapılan araştırmalarda bayanlarda daha sık oranda görülebilen ağız yaraları değişik sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Kaya, çoğu kişinin yaşadığı ve günlük yaşantısına büyük etki eden ağız yaraları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Fikret Kaya, “Ağız yaralarında çok farklı nedenler olabilmektedir. Özellikle küçük yaşta çocuklarda (Albicans) adı verilen bir mantar türü olabilse de yetişkinlerde behçet hastalığı gibi inflamatuar sistemik hastalıklar neden olabilir. Bağışıklık sisteminin baskılanması ve beslenme bozuklukları ya da uygunsuz diyet ağız yaralanmalarının başlıca sebeplerindendir. Özellikle bütün hastalara ağız ve diş sağlığı çok önem arz etmektedir. Ağız yarası kişilerin tek taşınan mücadele edebileceği bir durum değildir. Ağzı yaraları insanın bütün bünyesini ve tüm sistemini etkilemesidir. Sürekli gergin olma durumu da kişinin direncinin kırılmasına neden olduğundan ağız yarasına sebep olmaktadır. Yiyeceklerin sertliği yumuşaklığı, sıcaklığı ve soğukluğu da yara oluşumunu tetikleyebilir. Diş macunlarının yapısında bulunan köpürtücü madde de bu hastalığın sebeplerindendir. ‘Bu ve bunun gibi birçok sebep ağız yaralarına sebep olabilmektedir. Bu nedenle sebebin doğru tespiti ve tedavisi için mutlaka doktorunuza başvurun” diye konuştu.