Ahilik yarışması ödülleri verildi

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile “Ahilik Kültürü Resim ve Kompozisyon Yarışması" ödül töreni düzenlendi.

İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Sayman Üyesi Kenan Kalay, Ahiliğin öneminden bahsetti.

Ahilik siteminin yıkan değil yapan, dağıtan değil toparlayan bir anlayışıdır diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “Esnaf ve sanatkarlarımız aralarında sergiledikleri dayanışma, ticari hayatlarında ki dürüstlük ve ahlakları, medeniyetimizin kökleşmesini temin etmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ahili ritüeli olan şet kuşatma gösterisinin ardından program serginin gezilmesiyle son buldu. Düzenlenen programa Bafra İŞKUR Müdürü Yakut Ergenlik, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum ve okul müdürleri katıldı.