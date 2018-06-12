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12 Haziran 2018 15:09

Ahırdaki hayvanı dövmesine engel olan karısını hastanelik eden koca tutuklandı

Samsun’da bir şahıs, ahırda sopa ile büyükbaş hayvanını dövmek isterken, kendisine engel olan karısını da sopayla döverek hastanelik ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahırdaki hayvanı dövmesine engel olan karısını hastanelik eden koca tutuklandı

12 Haziran 2018 15:09


Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cevat B. (62), kendini kovalayan büyükbaş hayvanını ahıra bağladıktan sonra hayvanı sopayla dövmek istedi. Bu sırada olayı gören Cevat B.’nin eşi Ayşe B.(59) olaya müdahale edip eşinin hayvanı dövmesine engel olmak istedi. Bu sırada öfkelenen Cevat B., sopa ile saldırdığı eşi Ayşe B.’yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ayşe B.’nin sol kolu ile el parmaklarının kırıldığı tespit edildi. Şikayet üzerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Cevat B., Samsun Adliyesine sevk edildi.


Eşini dövmediğini belirterek suçlamaları kabul etmeyen Cevat B., "Hayvan beni kovalayınca sinirlendim. Sopa ile vurmak isteyince eşim engel olup elimdeki sopalı almak istedi. Ben kendisine vurmak istedim" dedi.


Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Cevat B., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




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