Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının koordinatörü olduğu, Samsun KOSGEB Müdürlüğü, Trabzon KOSGEB Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının ortak olarak yer aldığı, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi’nin Bölgesel Koordinasyon Toplantısı Samsun’da gerçekleşti. Toplantıya Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası proje uzmanları ve KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu ve proje uzmanları katılım sağladı.

Yapılan faaliyetler değerlendirildi

Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında gerçekleştirilen bölgesel koordinasyon toplantısında projede gelinen nokta itibariyle mevcut durum tartışıldı. Yapılan faaliyetlere ilişkin aynı zamanda Avrupa Birliği Komisyonu’ndan gelen durum değerlendirmesinin de paylaşıldığı toplantıda, konsorsiyumun ulaşılması beklenen hedefler açısından ne durumda olduğu ortaya konularak, bu kapsamda güçlü ve zayıf kalan hususlar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, yereldeki firmalarla yurtdışındaki firmaların arasındaki ticari/teknolojik işbirliklerini artırmaya yönelik uygulanmakta olan Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi’nin bu anlamda hedeflerine ulaşabilmesi için atılması gerekli adımlar da konuşuldu.

KOBİ’lere hizmet veriliyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü ve AİA Karadeniz Projesi Proje Koordinatörü Oğuz Sandıkçı, “2008 yılından itibaren odamız koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi ile bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’lere hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda KOBİ’lere AB mevzuatı, politikaları, finansa erişim gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren faaliyetlerin yanı sıra bölgelerimizdeki KOBİ’ler ile Avrupa KOBİ’leri arasında ticari ve teknolojik işbirliği kurulmasına yönelik çeşitli ikili görüşmeler, fuar ziyaretleri ve eşleştirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemde de bölgemizde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin arttırılması ve uluslararası işbirliği fırsatlarına ulaşmaları için hizmetlerimiz devam edecektir” diye konuştu.