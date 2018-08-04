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04 Ağustos 2018 13:02

AK kadınlar Samsunspor formalarıyla büyük kongrede

Samsun il ve 17 ilçe kadın kolları üyeleri, AK Parti Genel Merkez 5.

AK kadınlar Samsunspor formalarıyla büyük kongrede

04 Ağustos 2018 13:02

Olağan Kadın Kolları Kongresi’ne Samsunspor forması giyerek gitti


AK Parti Genel Merkez 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdopğan’ın da katıldığı kongrede 81 il ve ilçelerdeki partililerin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşundan temsilci de yer alıyor. AK Parti Samsun İl ve İlçe Kadın Kolları Teşkilatları da olağan kongre için Ankara’ya akın etti. Samsunspor formaları giyerek dün gece yola çıkan kadın kolları teşkilat üyeleri bu sabah Ankara’ya ulaştı. Üzerlerinde Samsunspor formalarıyla kongre salonundaki yerlerimi alan il ve ilçe kadın kolları üyelerinin bu davranışı büyük alkış aldı.


Ankara’daki büyük heyecana ortak olmak için cuma gecesi yaklaşık 20 otobüs ile Samsun’dan hareket eden kadın kolları, Samsunspor formalarıyla kongreye renk katıyor. AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, "Bugün kongremizi gerçekleştiriyoruz. Samsun’dan kongreye yoğun bir katılım var. Kadın kollarımız, şehrimizin takımı Samsunspor’un formalarını giyerek Ankara’ya gitti. Bugün kongrenin yapıldığı salonda Samsunspor formalarıyla yer alıyoruz" dedi.




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