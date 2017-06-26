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26 Haziran 2017 17:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’dan şehit ailelerine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’dan şehit ailelerine ziyaret

26 Haziran 2017 17:33

Şehit aileleri ile bayramlaşan Karaaslan, her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.


AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Canik, Tekkeköy ve Terme ilçelerini ziyaret ederek partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Karaaslan, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde şehit ailelerini de ziyaret etti. Hakkari-Çukurca Karayolu’nda PKK’lı teröristlerin askeri araca roketatarlı yaptığı saldırıda şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman’ın Tekkeköy ilçesindeki ailesini ziyaret eden Karaaslan, şehit yakınları yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti. Karaaslan, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.


Terme ilçesinde de Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir’in baba evini ziyaret eden Karaaslan, şehit ailelerinin şehitlerin kendilerine emaneti olduğunu ifade etti.




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