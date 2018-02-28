AK Parti İl Başkanı Karaduman: “28 Şubat’ta FETÖ parmağı var”

Hakan Karaduman, 28 Şubat darbesinde FETÖ’nün de rolünün olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, 28 Şubat’ın 21. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 28 Şubat’ta Türkiye’nin post modern bir darbeye muhatap olduğunun altını çizen Karaduman, “Bugün 28 Şubat darbesinin yıl dönümü nedeniyle tüm darbeleri bir kez daha şiddet ve nefretle kınıyoruz. Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil, tüm sosyal ve ekonomik hakları elinden alındı ve haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar” diye konuştu.

“28 Şubat’ta FETÖ parmağı var”

28 Şubat darbesinde FETÖ’nün de rolü olduğuna dikkat çeken Karaduman, “O dönemde önü kesilen imam hatipliler vardı. Bu muhafazakar insanımızın çocuklarının eğitim ihtiyacı için FETÖ okulları hızlıca yayıldı. Orada yetiştirilen insanlarda da 15 Temmuz’a da nasıl gelindiğini hep birlikte görmüş olduk. Tek başına 28 Şubat’ı FETÖ yaptı demek doğru olmaz ama FETÖ de bu darbenin bir unsuru” şeklinde konuştu.