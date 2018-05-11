AK Parti Kadın Kollarından engellilere destek

Dernek yararına düzenlenen kermeste katılanların kendi yaptıkları pasta, börek gibi yemekler satışa sunuldu. Engellilerin yarına daha umutla bakabilmeleri için AK Parti olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirten AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, "Engelli kardeşlerimize destek için buradayız ve onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Derdimiz engelliler haftasında engelli kardeşlerimiz yanında olmak ve onlar için bir farkındalık oluşturmak. AK Parti olarak engellilerimizin, hayatlarını daha da kolaylaştırmak için önemli çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu vesile ile ben de tüm engellilerimizin, Engelliler Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.