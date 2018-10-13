İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlamalarının Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşeceğini söyledi.

AK Parti Samsun 79. İl Danışma Meclisi Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, “İl teşkilatı olarak ev ziyaretlerimize başladık. Bütün yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ilçelere giderek eş zamanlı olarak birçok eve misafir oluyoruz. Bu ziyaretlerde halkımızın sorunlarını ve taleplerini alıyoruz. Misafir olduğumuz evde bir öneri veya talep olduğunda o ilçenin belediye başkanını arayıp ailelerle sorunun çözülmesi noktasında görüştürüyoruz. Ev ziyaretlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşlar çok memnun kalıyorlar. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Önümüzde yerel seçimler var. Bundan sonraki görevimiz gönül belediyeciliğidir. Bu kapsamda her partilimizin elinden geldiğinden daha çok çalışması gerekiyor” dedi.

Karaduman'ın ardından konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Son zamanlarda geçmişte yaşanan bazı olaylar sanki yeni yaşanmış gibi haberler yapılıp, kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Üzerinden 1-2 yıl geçen görüntüler ve olaylar yerel seçimler öncesinde piyasaya çıkartılıyor. Bu süreçte basının da büyük sorumluluk taşıması lazım. Bu konularda bir şeyin aslı öğrenilmeden haber yapılmaması gerekir. Samsun'da şehrimizi olumsuz bir şekilde gündeme getirecek olayları gündeme taşımanın Samsun'a bir faydası olmayacağını ifade etmek istiyorum. Haber yapacağız diye de Samsun'a zarar verici haberlerin yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan bir haber oldu. Bu konuda da hayvanseverler açıklamalarıyla belediyeye sahip çıkmıştır. Belediye olarak her zaman sokak hayvanlarının refahı için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Asılsız ve gerçek dışı yapılan haberlere halkımız itibar etmesin” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız tekliften memnun kaldı”

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını çok görkemli bir şekilde kutlayacaklarını belirten Başkan Şahin, “Samsun'dan bir heyetle Ankara'da bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir takım temaslarda bulunduk. 19 Mayıs, Samsun için büyük bir fırsat. 100. yıl kutlamalarının büyük bir gündem oluşturması ve Samsun'un tanıtılması için Türkiye'de ve Türkiye'de hissedilmesi açısından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılması fikrini il başkanımız ve vekillerimizle konuştuk. Bu düşüncemiz Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan tarafından Cumhurbaşkanımıza iletildi. Cumhurbaşkanımız da bu tekliften çok memnun olmuşlar. Geçtiğimiz gün de Çiğdem Karaaslan koordinatörlüğünde Cumhurbaşkanımızın İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ile Valimiz Osman Kaymak ile bir toplantı gerçekleştirdik. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını inşallah çok görkemli bir şekilde kutlayacağız. İlgili bütün bakanlarımız bizlere destek verdiler. Herkes imkanlarını bize sunacak. İlerleyen günlerde bir toplantı daha yapacağız. Toplantı ardından da yol haritası ve çalışma sistemi tamamen netleşecek. Samsun, son yıllarda AK Parti iktidarıyla birlikte önemli hizmetler aldı. Bunun devam etmesi açısından bugün gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin daim olması gerekir. Bu birlik ve beraberlikle gireceğimiz yerel seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise yerel seçimlerin ülke için çok önemli olduğunun altını çizerek, “Geçtiğimiz dönemlerde sosyal belediyecilik ve hizmet belediyeciliği anlamında görülmemiş hizmetler gerçekleştirdik. AK Parti hükümeti döneminde ülkemiz daha önce görmediği bir belediyecilik hizmeti aldı. Sosyal ve hizmet belediyeciliğinde yakaladığımız başarıyı, 2019 yerel seçimlerinde gönül belediyeciliği olarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı kısım ile devam etti.