AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman: ’Gönüllere talibiz"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Salıpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında 24 Haziran’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ile 27. Dönem Milletvekili seçimlerini değerlendirdi ve 2019’da yapılacak yerel seçimlere değindi. Başkan Karaduman, "Bu seçim yüzyılın en önemli seçimiydi. Çünkü Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne yönetim sisteminin değiştiği, daha önce kararını 16 Nisan referandumunda aldığımız yönetim değişikliği ile ilgili seçimdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Tabi bu seçim sonuçlarının alınmasında her ilimizde her ilçemizde her mahallemizde her sandıkta görev yapan tüm arkadaşlarımızın katkısı var. Tarihte de hepimiz inşallah bununla ilgili yerimizi alacağız. Öncelikle bu seçimlerde üstün gayret göstererek gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımızı başta ilçe başkanımızı, kadın kolları başkanımızı, gençlik kolları başkanımızı onların tüm yönetimlerini, belediye başkanımızı, belediye meclis üyelerimizi, mahalle başkanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Önlerinde yerel seçimlerin olduğunu dile getiren Başkan Karaduman, "24 Haziran seçimleri öncesinde Salıpazarı var diğer ilçelerimizde yaptığımız toplantılarda sizlerden çok şey beklediğimizi söylemiştim. Bunun karşılığını da 24 Haziran seçimlerinde Salıpazarı’nın yanı sıra birçok ilçemizde aldık. Ancak yerel seçimler çok önemli. Çalışmalarımızı çok iyi şekilde yürüteceğiz. Herkes kendi ilçesinde kendi bölgesinde tek bir insanı bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı planlayarak yapacağız. Kurban Bayramı’ndan sonra sandık esaslı çalışmalarımız olacak. AK Parti bir dava, gönül partisidir. Biz gönüllere talibiz. Samsun’un her bölgesinde her ilçesinde her mahallesinde en ücra yerinde sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. Milletimizle birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Salıpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Salıpazarı SASKİ Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman, AK Parti Salıpazarı Kadın Kolları Başkanı Hamide Bülbül, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Salıpazarı Bölge Koordinatörleri Burhan Ekiz ve Nadir Duru, AK Parti Salıpazarı Gençlik Kolları Başkanı Yunus Torun ile partililer katıldı.