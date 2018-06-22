AK Parti ’sandığa’ sahip çıkıyor

Bu kapsamda, ’Mahalle Bazlı Seçim Stratejisi’ programı düzenlendi.

AK Parti Samsun İl Yönetimi, Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ’Mahalle ve sandık’ odaklı çalışma yürüten AK Parti yönetimi, bu amaç doğrultusunda ’Mahalle Bazlı Seçim Stratejisi’ programı yaptı.

İl Başkanı Av. Hakan Karaduman’ın öncülüğünde Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Kurucu İl Başkanı Mustafa Demir, önceki dönem il başkanları, önceki dönem ve yeni dönem yönetim kurulu üyeleri, ilçe teşkilatları ve mahalle başkanları katıldı.

“Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi”

Programda AK Parti teşkilatına seslenen Hakan Karaduman, 24 Haziran’ın Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olacağını belirtti. Aldığı oy oranıyla tek başına hükümet kurma gücüne sahip olmasına rağmen, Türkiye’nin ve tüm mazlum coğrafyaların geleceği için AK Parti’nin 16 Nisan 2017’de çok önemli bir karar aldığını, şimdi sıranın bunun uygulamasında olduğunu söyleyen Karaduman, "Bu seçim, önümüzdeki yüzyılda Türkiye’nin kaderini belirleyecek. Dolayısıyla bu seçim Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi" dedi.

“Oy sayımında tecrübe”

Seçim günü sandıklardaki geçersiz oy oranını azaltmak adına ’tek zarf 2 pusula’ ile oy kullanılacağını söyleyen Karaduman, "Sayarken bir oyumuzu dahi zayi etmememiz gerekiyor. Bunun için tecrübe gerekli. Tecrübe ise bizim teşkilatımızda var" diye konuştu.

“Partimiz kurulduğundan beri”

Teşkilat içerisinde il başkanından sandık kurulu başkanına, sandıklardaki üyelerden seçmenlere kadar kesintiye uğramayan, devamlılığı olan mükemmel bir iletişim ağı oluşturmak istediklerini belirten Hakan Karaduman, ayrıca şunları söyledi:

"Yapmayı düşündüğümüz çalışma aslında partimizin kuruluşundan beri yapılan bir çalışmadır. Biz, bu sistemi biraz daha geliştirmek, daha işlevsel ve daha interaktif bir hale getirmek için çaba harcıyoruz. Partimizin büyük bir tecrübesi var. Bugün burada kurucu başkanımızdan önceki dönem il başkanlarımıza ve önceki dönem yönetimlerde görev almış arkadaşlarımızdan yeni dönemde yönetimde yer almış arkadaşlarımız var. Sizlerden isteğimiz, ilgili olduğunuz mahallelerde özellikle üzerinde durulması gereken hususları bizimle paylaşmanızdır. Bu vesileyle 24 Haziran seçimlerinin istediğimiz şekilde sonuçlanmasını, ülkemizde ve tüm mazlum coğrafyalarda hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 24 Haziran inşallah bizim ikinci bayramımız olacak ve bu coşkuyu birlikte yaşayacağız."