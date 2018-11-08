AK Parti Tekkeköy'e çıkartma yaptı

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile il ve ilçe teşkilatı üyeleri Tekkeköy'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vefa ziyaretleri kapsamında ilk olarak Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı'yı ziyaret eden AK Parti heyeti daha sonra önceki dönem ilçe başkanları, muhtarlar dernekleri, STK ziyaretleri, meclis üyesi ziyaretleri, şehit ailesi ziyareti ve ilçenin yirmi ayrı mahallesinde 27 toplantı gerçekleştirerek programlarını tamamladı.

AK Parti'den gözde gösterisi

İlçenin AK Parti iktidarıyla buluşmasıyla birlikte dev hizmetlerle buluştuğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu gözle görülür değişimin, gelişimin en büyük mimarı hiç şüphesiz tüm Türkiye'ye belediyecilik dersi veren Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de Cumhurbaşkanımızın örnek belediyecilik anlayışını ilçemizde uyguladık” dedi.

“Biz hizmet için çalışan kocaman bir aileyiz”

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman'ın Tekkeköy ziyaretleri kapsamında dolu dolu bir gün geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Togar, “Göreve geldiği günden bu zamana kadar her anlamda farklı ve önemli çalışmalara imza atan İl Başkanımız Hakan Karaduman bugün bize de bir ilki yaşattı. Bugün tabiri caizse 24 saat dopdolu farklı bir teşkilatçılık ve ahdevefa günü yaşadık. 20 il yönetim kurulu üyemiz, 20 ilçe yönetim kurulu üyemiz ve bir o kadar belediye meclis üyemizle birlikte ilçemizin 20 ayrı mahallesinde 27 toplantıyla birçok dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, esnafımız, muhtarımız ve vatandaşımızla birlikte olma kaynaşma fırsatı bulduk” dişe konuştu.

Başkan Togar'dan teşekkür

Yoğun ilçe programlarının verimli geçtiğine vurgu yapan Togar, “Gecenin geç saatlerine kadar süren ve ilçe başkanlık binamızda son bulan bu örnek ilçe programına imza atmamızı sağlayan kıymetli İl Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İlçe Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyelerimize bir kez daha teşekkür ederim. AK Parti hizmet için dur durak bilmeden çalışan kocamam bir ailedir. Bizlerde bu ailenin bir ferdi olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.