AK Parti Terme 6. Olağan Kongresi

Olağan İlçe Kongresi’nde tepki gösterenlerin büyük çoğunluğunu delege olmayan hatta parti üyesi olmayan kişiler olduğunu söyledi.

AK Parti Terme 6. Olağan İlçe Kongresi, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve 23. Dönem Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve delegelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Ali Kılıç’ın tek liste olarak girdiği seçimde 315 delege oy kullandı. Seçim sonucunda 310 delegenin oyunu alan Kılıç, güven tazeledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

AK Parti Terme 6. Olağan Kongre’de oylama öncesinde yaşanan gerginlik hakkında açıklamada bulunan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, “AK Parti Teşkilatlarında kongrelerin ne kadar değerli, ne kadar önemli bir unsur olduğunu herkes bilmektedir. Kongrelerimiz parti içindeki en önemli demokrasi unsurlarımızdan birisidir. Kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde yürütme gayreti içerisindeyiz. Ancak maalesef ki üzerinde çok durduğumuz birlik ve beraberlik kavramına yakışmayan bazı olaylar Terme ilçemizdeki kongremizde yaşanmıştır” dedi.

Liste kriterlere uygun değildi

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel şunları söyledi: “Partimizin kongre usul ve esasları ile MKYK kararları doğrultusunda kongrelerdeki yönetim kurulu başkanı ve üst kurul delege listelerinin nasıl olacağı, listelerde, her kademe için yönetim kurulu asil ve yedek üye sayıları ile üst kurul asil ve yedek delegelerinin kaç kişiden oluşacağı belirlenmiştir. Kongrelerde aday olmayı düşünen kişilerin bunları kesinlikle bilmesi gerekmektedir. Terme ilçe kongresinde aday olarak liste sunan Hacı Bilal Aslan’ın listesi, belirlenen kriterlere uymadığı, olması gerekenden fazla yedek yönetim kurulu üyesi sunulması gerekçesi ile divan kurulu tarafından kabul edilmemiştir. Divanın bu kararının ardından gündemin seçimler maddesine geçilmiş olup bu esnada İlçe Başkan Adayı Hacı Bilal Aslan ile taraftarlarınca divanın kararına tepki gösterilmiştir. Tepki gösterenlerin büyük çoğunluğu delege olmayan hatta parti üyesi olmayan kişilerdir. Yaşanan bu gerginlik birlik ve beraberliğimize sekte vurmak amaçlıdır. Yaşanan bu hadiseye rağmen kongremizde oylama işlemi tamamlandı ve mevcut ilçe başkanımız Ali Kılıç, 310 delegenin oyunu alarak yeniden AK Parti Terme İlçe Başkanı seçilmiştir. İlçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ederim” diye konuştu.