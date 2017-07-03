AK Parti’de 15 Temmuz hazırlığı

26’da tüm şehirlerde sala okunacak. Bu salalarla beraber tüm halkımız yeniden meydanlara inmiş olacak” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, kongre süreci ve 15 Temmuz’da ülke genelinde yapılacak olan programlar hakkında bilgi verdi. Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Göksel, olağan kongre takviminin açıklandığını belirterek, “2017 yılını kongre yılı olacak şeklinde konuşulan bir durum vardı. 2017 yılını kongre yılı olarak gerçekleştirmiş olacağız. Yarın itibariyle kongre takvimlerimiz başlayacak ve 25 Şubat 2018’e kadar devam edecek. Kongrelerle birlikte kararlarımızı alacağız. Kararlar alındıktan sonra ilk olarak delege seçimlerini yapacağız. 19 Temmuz tarihinde delege seçimlerimiz başlayacak ve 26 Temmuz’a kadar devam edecek. 30 Temmuz’da ise belde kongreleri başlamış olacak yurt genelinde. Bizim ilçe kongrelerimiz ise 19 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak. İlçe kongrelerimizi özellikle geniş tutmalarının sebebi, bu kongrelere başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız katılmak istiyor. Akabinde ise il kongrelerimiz başlayacak. İl kongrelerimizin tarihi ise 18 Kasım’dır. Bu il kongrelerimiz 25 Şubat 2018’e kadar tamamlanmış olacak. Kongreler yenilenme, güven tazeleme ve yeni umutlara yelken açma dönemedir. Özellikle kongrelerin amacı 2019 seçimlerine partimizi iyi hazırlayacak kadroları kurup, daha fazla çalışarak sonuca ulaşmaktır. Bizim partimizin her zamanki amacı birinci olmaktı. Ancak bu sefer birinci olmanın ötesinde. Yüzde 50 artı 1’in hedefimiz olması lazım ki hem parlamentoda hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olalım” diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını da hatırlatan Başkan Göksel, “Bizim 15 Temmuz ile ilgili çalışmalarımız var. Biliyorsunuz ki 15 Temmuz resmi tatil olarak ilan edildi. Biz de bu günde genel merkezimizin bize bildirmiş olduğu bazı programları gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz’un resmi tatil ilan edilmesiyle ilgili ilk kutlamalarımıza AK Parti teşkilatı olarak yoğun destek vereceğiz. 11 Temmuz sabahı 81 ilde tüm şehit mezarlıkları ziyaret edilerek programa başlayacağız. Öğle namazlarında her şehirde mevlit okutulacak. Fotoğraf sergileri yapılacak. İş dünyasının düzenleyeceği toplantılar olacak. Sanat ve spor camiası tarafından mesajlar verilecek. 13 Temmuz’da külliyede şehit yakınları ve gazilerle bir anma programı olacak. 15 Temmuz’da ise demokrasi nöbeti çağrısı yapılacak. 15 Temmuz’da saat 13.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) özel oturum açılacak. Cumhurbaşkanı bu oturuma katıldıktan sonra İstanbul’a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapılacak olan anma törenine katılacak. Saatler 21.00’i gösterdiğinde gazilerle Cumhurbaşkanımız tören alanına girecek. Kur’an-ı Kerim okutulacak. Gösteriler yapılacak. 22.45’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka hitap edecek. Saat 00.26’da ise tüm şehirlerde sala okunacak. Bu salalarla beraber tüm halkımız yeniden meydanlara inmiş olacak. Bütün meydanları bizler bu saatte doldurmuş olacağız” şeklinde konuştu.