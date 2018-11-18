AK Parti'de e-temayül bayram havasında geçti

AK Parti'nin yerel seçimler öncesi Samsun'da 17 ilçe belediye başkanlığı için yaptığı e-temayül yoklaması yoğun katılımla adeta bayram havasında geçti. Başkan Karaduman, "Biz gönüllere giren ve kuruluşumuzdan bugüne milletimiz ile birlikte büyük hedeflere koşan partiyiz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yerel seçimler öncesi Samsun'da 17 ilçe belediye başkanlığı için e-temayül yoklaması yapıldı. Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleşen e-temayül yoklamasına AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Bölge Koordinatörü ve Temayül Komisyon Başkanı Bülent Yağmur, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Amasya Milletvekili Levent Karahocagil ile teşkilat mensupları katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan ve teşkilat mensuplarının yoğun ilgisiyle katılımın oldukça yüksek olduğu temayül, saat 16.00'da sona erdi. Temayüle katılanlar kendilerine verilen kart okuyucuları okutarak, 30 bilgisayarda oylarını kullandılar.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, e-temayül yoklamasının yoğun katılımla bayram havasında geçtiğini belirterek, "İlk kez temayül yoklamamızı elektronik sistemde yaptık. Parti olarak her zaman yeniliklere açığız. Elektronik sisteme geçiş ile birlikte 6 ton kağıt tasarrufu sağlandı. 30 bilgisayarda oy kullanıldı. Oy kullanan herkese görevliler tarafından kart okuyucular verildi. Kabinlerin önünde kuyruk oluşmadı. Bir kişi yaklaşık 15-20 saniye de oyunu kullandı. E-temayülde değerlendirme ve oy kullanımı yapıldı. Tüm aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçlar anında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne düşüyor. Değerlendirmeleri genel merkezimiz yapacak" diye konuştu.

Temayülün rahat ve güzel bir ortamda bayram havasında geçtiğini dile getiren Başkan Karaduman, şunları söyledi:

"Bizim parti olarak organizasyonlarımız hep böyle güzel olmuştur. Biz gönüllere giren ve milletimiz ile büyük hedeflere koşan partiyiz. Herkes güvenli ve güzel ortamda oyunu kullandı. Kimsenin töhmet altında kalma gibi bir durum söz konusu değil. Bu dönemde aday adayı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu bir cesaret göstergesidir. Sahadalar ve çalışıyorlar. Genel merkezimiz değerlendirmesini yapacak.”