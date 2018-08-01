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01 Ağustos 2018 13:33

AK Parti’de “Gönüllere girin” uyarısı

AK Parti Samsun Teşkilatı ile istişare toplantısı yapan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, partililere, "Gönüllere girin" uyarısı yaptı.

AK Parti’de “Gönüllere girin” uyarısı

01 Ağustos 2018 13:33


Mehmet Geldi, Samsun’da parti teşkilatı ile istişare toplantısı yaptı. AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, AK Parti teşkilatlarının her zaman sahada ve seçimlere hazır olduğunu vurguladı.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce belediye başkanlarına yaptığı, "Gönüllere girin" uyarısını yineledi. Geldi, 24 Haziran seçimlerinde gösterilen gayret için Hakan Karaduman nezdinde tüm teşkilata teşekkür etti.


Toplantıya ayrıca AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Oğuzhan Serinkaya, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, 16 ilçe belediye başkanı, ilçe başkanları, il ve ilçe yerel yönetimler başkanları katıldı.




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