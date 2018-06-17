AK Parti’den mitinge davet

Hakan Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceği miting için çağrıda bulundu. Karaduman, "Tüm Samsunlu hemşehrilerimizi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Hakan Karaduman, "Dünyanın 5’ten büyük olduğunu haykıran, dünya mazlumlarının gür sesi, ümmetin umudu, Anadolu’nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 18 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te ilimize teşrif ederek, Samsunlu vatandaşlarımıza hitap edecek" diye konuştu.

Bütün vatandaşları miting alanına davet eden Karaduman, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki, kurtuluş şehri Samsunumuz daha önce göstermiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunu bu mitingimize de taşıyacak ve Cumhuriyet Meydanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sevenlerle dolup taşacaktır. 18 Haziran Pazartesi günü Samsunumuz caddeleriyle, meydanlarıyla bir kez daha tarih yazacak. Bu miting bizim için 24 Haziran zaferinin adeta müjdecisi olacak. Samsunlu hemşehrilerim vakit Samsun vaktidir. Vakit güçlü Türkiye vaktidir. Tüm hemşehrilerimizi 18 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan mitingimize bekliyorum."