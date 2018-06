AK Parti İl Başkanlığı ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan tarafından, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında Batıpark’ta uçurtma şenliği düzenledi. Programda konuşan Karaaslan, çevre projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“4 milyar 20 milyon fidanı toprakla buluşturduk”

4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Karaaslan, "Bize, ‘Siz ağaçları kesersiniz, yerine inşaat yaparsınız’ dediler. Bugüne kadar dünyada orman varlığını arttırabilen nadir ülkelerden biri olan Türkiye’de 4 milyar 20 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tüm bu yapılanlar bizim bakış açımızı gösteriyor. Bugün 140 adet şehir ormanını Türkiye’ye kazandırdık. Dünya için 7 milyar insan için 7 milyar fidan hedefini koyduk. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede 30 yol haritamızı belirledik. Sanayileşmeyi, koruyarak, yaşatarak büyütmek mümkün dedik. Bunun için de yeşil büyüme hedeflerimizi sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizle birleştirerek seçim beyannamemizde vurguladık. Sıfır atık projesini başlattık. Emine Erdoğan Hanımefendinin önünü çektiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleşen bu proje ile Türkiye’de kaynağında ayrıştırmadan başlayarak, bütün süreçleri tamamlanarak geri dönüşüm hamlesinin gerçekleştirileceği evsel atıkları için büyük bir dönüm noktasının başlangıcının verildiği Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hayata geçirmeye başladığı milat olarak kabul ettiğimiz ‘sıfır atık’ projesi başladı” dedi.

"Dünyada en çok mavi bayrağı olan 3. ülkeyiz"

Göreve geldikleri yıldan beri mavi bayraklı plaj sayısında büyük bir artış yaşadıklarının altını çizen Karaaslan, "Dünyada İspanya ve Yunanistan’dan sonra en fazla mavi bayrağa sahip olan 3. ülkeyiz. 2002 yılında 140 mavi bayraklı plajımız varken, bugün 459 mavi bayraklı plajımız var. Biyolojik çeşitlilikle ilgili envanter hazırlanması için Türkiye’nin büyük bir bölümünde çalışmalarımızı tamamladık. Ekolojik çeşitliliğin korunması için Türkiye’de farkındalık oluşturacak çok önemli çalışmalara imza attık. Gelecek hedeflerimize sürdürülebilir kalkınma hamlesini gerçekleştirecek çok önemli bir farkındalıkla birlikte ilerliyoruz. Biz ezelden çevreciyiz. En çevreci parti AK Parti’dir” diye konuştu.

Çevre dostu bir parti olduklarını kaydeden AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, "Çok güneşli ve güzel bir günde çevre etkinliğine imza attık. Samsun çevresiyle, mavisiyle, yeşiliyle çok güzel bir şehir. Uçurtma şenliği de çok güzel oldu. İlçelerden de arkadaşlarımız katılım sağladı. AK Parti olarak çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzu 16 yıllık iktidarımızda ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte de çevre duyarlılığımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Çevre temizliğinin her şeyden önde geldiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Günümüz dünyasında çevrenin önemi her geçen gün daha çok hissediliyor. Toplumumuzda da öncülerin sayesinde çevre bilinci gelişiyor. İnancımız gereği de temiz bir toplum ve çevreye sahip olmamız gerekiyor. Zaman zaman gezdiğimiz yerlerde özellikle piknik alanında gördüğümüz manzaralar bizi üzüyor. Böyle özel çevre günlerinde yapılan etkinlikler, insanlarımızda çevre bilincinin oluşmasında daha etkili olur diye düşünüyorum. Her şey eğitim sonucu oluşur. Bugünler de çevre anlamında eğitime bir katkı sağlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Katılımcılar konuşmaların ardında gençlerle birlikte uçurtma uçurdu.